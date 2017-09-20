اقترب النفط من أعلى مستوى في 5 أشهر خلال تداولات أمس بعدما أظهرت بيانات جديدة أن منتجين رئيسيين في الشرق الأوسط خفضوا الإمدادات تماشيا من اتفاق تقوده أوپيك يهدف إلى إنهاء تخمة المعروض من الخام.

وقال تجار إن ضعف الدولار الأميركي دعم السلع الأولية مثل النفط.

وارتفع خام القياس العالمي مزيج برنت 31 سنتا إلى 55.79 دولارا للبرميل مقتربا من أعلى مستوى في 5 أشهر عند 55.99 دولارا. وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 44 سنا إلى 50.35 دولارا للبرميل.

وتحسنت المعنويات منذ الأسبوع الماضي حين رفعت وكالة الطاقة الدولية توقعاتها للطلب في عام 2017 وقدرت أوپيك أن العالم سيحتاج مزيدا من الخام العام المقبل.

وعزز الاتجاه الصعودي تصريح وزير النفط العراقي جبار اللعيبي أمس بأن العراق ثاني أكبر منتج في أوپيك خفض الإنتاج بنحو 260 ألف برميل يوميا متجاوزا التخفيضات التي تعهد بها في الاتفاق الذي تقوده أوپيك.

وجاءت تصريحاته بعد يوم من صدور بيانات رسمية أظهرت أن صادرات الخام السعودية هبطت لأقل مستوى في 3 أعوام ما يبرز التزامها بتخفيضات الإنتاج.

إلا أن ارتفاع أسعار النفط شجع على التنقيب في مناطق النفط الصخري الأميركي وقالت الحكومة الأميركية أمس الأول إن من المتوقع أن يرتفع إنتاج النفط الصخري للشهر العاشر على التوالي في أكتوبر.

وذكرت إدارة معلومات الطاقة أن من المتوقع أن يرتفع الإنتاج من سبع مناطق بنحو 79 ألف برميل يوميا إلى 6.1 ملايين برميل يوميا.

محليا، ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 36 سنتا بزيادة نسبتها 0.6% ليبلغ 52.66 دولارا، وفقا للسعر المعلن أمس من مؤسسة البترول الكويتية.