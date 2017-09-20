قالت الحكومة الأميركية إن انتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة من المنتظر أن يواصل الصعود للشهر العاشر على التوالي في أكتوبر مدفوعا بصعود الأسعار فوق مستوى 50 دولارا للبرميل.

وقالت إدارة معلومات الطاقة في تقريرها الشهري عن الانتاجية إن مجمل الانتاج في أحواض النفط الصخري السبعة من المتوقع أن يرتفع بحوالي 79 ألف برميل يوميا إلى 6.1 ملايين برميل يوميا.

وتوقع التقرير أن يرتفع انتاج الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة إلى مستوى قياسي 59.7 مليار قدم مكعبة يوميا في أكتوبر.

وسيكون ذلك الرقم مرتفعا حوالي 0.8 مليار قدم مكعبة يوميا عن سبتمبر وسيمثل أيضا الزيادة الشهرية السابعة على التوالي.