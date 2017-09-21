استقر سعر صرف الدينار الكويتي، امس، أمام الدولار و6 عملات عربية وأجنبية، بينما تراجع أمام 3 عملات أخرى.

وبحسب النشرة اليومية لبنك الكويت المركزي، فقد ثبت تداول الدينار أمام الدولار عند 301.3 فلس، واستقر أمام الفرنك السويسري عند 313.4 فلسا.



وبلغ سعر تداول الدينار أمام الريال السعودي 80.4 فلسا، وسجل أمام الدينار البحريني 801.3 فلس، و82.04 فلسا أمام الدرهم الإماراتي.

واستقر صرف العملة الكويتية أمام الريال القطري والريال العماني عند 82.7 فلسا للأول، و783.6 فلسا للثاني.

في المقابل تراجع الدينار أمام اليورو 0.33% عند 361.8 فلسا، وسجل أمام الجنيه الإسترليني 407.3 فلوس بانخفاض 0.02%، وتراجع أمام الين الياباني 0.07% عند 2.7 فلس.



وكانت العملة المحلية قد استقرت في تداولات أمس الثلاثاء أمام الدولار و5 عملات عربية، فيما تراجعت أمام اليورو بنسبة 0.21%.