أعلنت شركة يونيكاب للاستثمار والتمويل أن عمومية الشركة ستعقد يوم الأحد 8 أكتوبر 2017، لاستكمال انتخاب وتعيين أعضاء مجلس الإدارة للفترة المكملة للمجلس الحالي، حسب بيان للبورصة.



وكانت عمومية الشركة غير العادية صادقت في أوائل أغسطس الماضي، على زيادة رأس المال بمقدار 1.14 مليون دينار إلى 23.9 مليون دينار، موزعا على 239.5 مليون سهم، بقيمة اسمية 100 فلس للسهم.



يذكر أن الشركة حققت أرباحا بقيمة 1.04 مليون دينار بالنصف الأول من 2017، مقابل أرباح بنحو 783 ألف دينار لنفس الفترة بالعام الماضي، بارتفاع نسبته 33%.