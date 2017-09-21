زيادة الفائدة على سندات آجال 5 سنوات

أصدر بنك الكويت المركزي أمس شريحتين من سندات دين عام، الأولى بقيمة 100 مليون دينار لأجل 3 أعوام وبفائدة 2.5%، كما أصدر المركزي سندات بقيمة 100 مليون دينار لآجل 5 أعوام تمت تغطيتها قرابة 5 مرات وبفائدة 3%.

وكشفت بيانات المركزي ان فائدة السندات لآجال 5 سنوات التي طرحها أمس أعلى بنحو 0.5% عن آخر إصدار لنفس الشريحة في يوليو الماضي والبالغة 2.5%.

وبلغ إجمالي إصدارات الدين العام خلال العام المالي الذي بدأ في أبريل 2017 بلغ ملياري دينار، مقابل 950 مليون دينار للفترة نفسها من العام المالي السابق ليرتفع بذلك حجم الإصدارات خلال الأشهر الـ 5 الأولى من العام المالي بنحو 110% مقابل الفترة المقارنة.

وكانت الحكومة الكويتية قد اتجهت الى سد عجز الموازنة بالاستدانة الخارجية، حيث أصدرت سندات دولية بقيمة 8 مليارات دولار في شهر مارس الماضي، بالإضافة الى اللجوء الى الاستدانة محليا عبر إصدار سندات دين عام.

ويتوقع مركز أبحاث الشال أن تحقق الموازنة العامة للسنة المالية 2017/ 2018 عجزا، تتراوح قيمته ما بين 5 و6 مليارات دينار. وتبحث الحكومة الكويتية مشروع قانون الدين العام بعد إجراء التعديلات اللازمة عليه بشأن زيادة سقف الدين العام من 10 مليارات دينار حاليا وكذلك زيادة مدة شرائح إصدار السندات التقليدية والتورق والصكوك من 10 سنوات حاليا الى آجال تصل الى 30 عاما في مشروع القانون الجديد، وذلك وفق تعديلات أجريت على القانون رقم 50 لسنة 1987 بالإذن للحكومة بعقد قرض عام.

ويذكر ان المركزي أصدر يوم الثلاثاء الماضي سندات تورق مقابل لتنظيم السيولة بالقطاع المصرفي بقيمة 75 مليون دينار لأجل 3 أشهر بعائد يصل الى 1.75% على ان يستحق سداد تلك السندات في 19 ديسمبر المقبل.

جدير بالذكر أن البنك المركزي يطرح سندات محلية للبنوك العاملة بالقطاع المصرفي الكويتي لتنظيم السيولة لسحب ما يزيد من السيولة في السوق أو ضخ سيولة إضافية باسترداد تلك السندات من البنوك ودفع قيمتها بعد خصم العائد.

وكانت البنوك الكويتية قد رفعت الفائدة على الودائع لأجل بالدينار بنسب متفاوتة تراوحت بين 0.125 و0.25%، وذلك في خطوة لاحقة على تثبيت بنك الكويت المركزي سعر الخصم عند مستوى 2.75%.