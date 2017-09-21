24 % تراجعاً أسبوعياً لمتوسط السيولة لـ 25.5 مليون دينار

شريف حمدي

شهدت بورصة الكويت تراجعا على مستوى كافة مؤشراتها الثلاثة لأول مرة منذ نحو 6 أسابيع متتالية من الارتفاعات، وذلك في ظل حالة الزخم التي تشهدها البورصة منذ بداية اغسطس الماضي على وقع احتمالية ترقيتها إلى الأسواق الناشئة.

وكان لعمليات جني الأرباح على عدد من الأسهم القيادية التي شهدت نشاطا كبيرا في الجلسات الماضية دور في اغلاق مؤشرات السوق الأسبوعية على تراجع، حيث تعرضت أسهم نشطة مؤخرا مثل «بيتك» و«زين» و«الوطني» و«اجيليتي» و«الصناعات» و«الامتياز» لعمليات تصريف بعد ان حققت ارتفاعات سعرية كبيرة في الفترة الأخيرة.

ورغم التراجع في الأداء، يظل مجمل أداء البورصة في الاتجاه الإيجابي، وهو ما يتجلى في استمرار ارتفاع أحجام التداول والسيولة المتدفقة للبورصة مقارنة بفترة ما قبل الكشف عن احتمالية الترقي لمؤشر فوتسي مع بداية اغسطس الماضي، ويبرهن على ذلك استهداف الأسهم المرشحة للانضمام لمؤشر فوتسي من مدراء المحافظ والصناديق، وسط توقعات بأن تستمر موجات الشراء على هذه الأسهم حتى نهاية الشهر الجاري، وهو موعد الاعلان عن نتائج المراجعة الدورية لمكونات مؤشر فوتسي.

ورغم أن جلسات الأسبوع اقتصرت على 4 جلسات فقط بسبب عطلة رأس السنة الهجرية، إلا أن سيولة الأسبوع شهدت تراجعا نسبيا، حيث بلغ إجمالي السيولة 102 مليون دينار بمتوسط يومي 25.5 مليون دينار بتراجع أسبوعي بلغت نسبته 24%، وذلك مقارنة مع الأسبوع الماضي الذي بلغ إجمالي السيولة فيه 167 مليون دينار بمتوسط يومي 33.5 مليون دينار.

وحققت البورصة خسائر رأسمالية خلال تعاملات الأسبوع، تقدر بنحو 138 مليون دينار، إذ بلغت القيمة الرأسمالية لبورصة الكويت 29.956 مليار دينار انخفاضا من 30.094 مليار دينار الأسبوع الماضي، وبذلك بلغ ارتفاع القيمة منذ بداية العام 14.7%.

وأنهت المؤشرات تعاملاتها الأسبوعية على النحو التالي:

٭ تراجع مؤشر السوق العام بنسبة 1%، محققا 70 نقطة خسائر ليصل المؤشر إلى 6844 نقطة، ليتقلص حجم مكاسب المؤشر العام للبورصة إلى 19.2% منذ بداية العام الحالي، وهو الأعلى بين أسواق الخليج في 2017.

٭ حقق المؤشر الوزني انخفاضا بنسبة 0.4% بتحقيق 2 نقطة خسائر ليصل إلى 439 نقطة، لتتراجع مكاسب المؤشر السنوية إلى 15.5%.