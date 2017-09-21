أظهر مسح اقتصادي تراجع حجم تداول ديون الأسواق الناشئة في الربع الثاني من 2017 إلى 1.132 تريليون دولار بانخفاض 14% عن الربع الأول و17% عن الفترة ذاتها من 2016.



ويعتبر هذا أول تراجع ربع سنوي في تداول تلك الديون منذ الربع الأخير من 2015 وأول انخفاض على أساس سنوي منذ الربع الثاني من ذلك العام، حسبما أظهرته نتائج المسح الذي أجرته رابطة (إي.إم.تي.إيه). وقال العضو المنتدب ومدير المحفظة لدى فان إيك لإدارة الأصول إريك فاين: «في حين أن تراجع الحجم في الربع الثاني كان حادا فإن الأحجام الإجمالية ما زالت داخل نطاقات الأرباع الأخيرة». وأوضح فاين ان الإقبال على استراتيجيات صناديق المؤشرات الخاملة ربما يؤثر على التداولات، مضيفا: «لست متأكدا إن كان من الممكن تفسير الربع الثاني بالكامل اعتمادا على ذلك، لكن من المنطقي تراجع الأحجام مع تلقي الصناديق الخامة تدفقات على حساب الصناديق النشطة».