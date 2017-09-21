أعلن بنك الكويت الدولي استمراره بتقديم خدماته المصرفية الإلكترونية المتنوعة لعملائه داخل وخارج الكويت خلال عطلة رأس السنة الهجرية، سعيا منه للتواصل الدائم مع عملائه، وتلبية طلباتهم في كافة الأوقات، تجاوبا مع احتياجات العملاء ووفاء بالتزاماتهم في هذه المناسبة. وقد أشار «الدولي» إلى أن خدماته المصرفية الإلكترونية ستكون متاحة على مدار الساعة ليتمكن العملاء من متابعة وإنجاز أعمالهم دون أي تأخير، والمتمثلة في خدمة «الدولي أونلاين»، وخدمة الرسائل القصيرة، وخدمة «الدولي دايركت» من أي هاتف نقال دون الحاجة إلى استخدام الإنترنت، إلى جانب خدمات موقعه الإلكتروني (www.KIB.com.kw).

هذا بالإضافة إلى خدمة مركز الاتصال الهاتفية «الدولي وياك» على الرقم (1866866) لاستمرار خدمة العملاء، كعادتها دوما، في تقديم خدماتها المتنوعة على مدار الساعة من خلال التواصل مع كوادر بشرية مؤهلة ومتدربة على استخدام تقنية متقدمة تعزز جاهزيتهم للتعامل مع العملاء، خصوصا في مثل تلك المناسبات بشكل احترافي كما هو الحال على مدار العام.

كما صرح «الدولي» أنه على أتم الاستعداد لمواجهة الطلب المتوقع بأن يتزايد على عمليات السحب خلال العطلة عن طريق توفيره السيولة الكافية في أجهزة السحب الآلي ATM التابعة للبنك، والتي تغطي مختلف المناطق الجغرافية في الكويت وتعمل على مدار 24 ساعة، وذلك حتى يتمكن العملاء من متابعة أعمالهم المصرفية وإنجازها من دون أي تأجيل.