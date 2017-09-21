التزاماً بتوفير أفضل مستوى من الخدمة لعملائه، يوفر بنك برقان خصما مميزا لغاية 12% لعملاء حساب «بريميير» عند الحجز عبر موقع agoda.com.

ويأتـــي هذا العرض من بنك برقان تأكيدا علـى اهتمامه بتلبية طموحات عملائه من محبي السفر، ومنحهم مزايا إضافية وخدمات مصرفية رائدة تفوق توقعاتهم دائما.

ويوفر الموقع عروضا متنوعة على حجوزات الفنادق وذلك عبر شبكة واسعة تضم أكثر من 985 ألف فندق حول العالم، ومجموعة مختارة من المنتجعات والمنازل الفريدة، ما يجعل agoda.com منصة مثالية للمسافرين لحجز رحلاتهم القادمة. ويمكن لعملاء حساب بريميير الاستفادة من هذا العرض عند الدفع باستخدام بطاقة «Visa signature» للسحب الآلي عبر الموقع التالي: www.agoda.com/visamena.