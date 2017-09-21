العيسى: نسعى لاتباع نهج متكامل وعصري في تنفيذ نشاطات المسؤولية الاجتماعية

أعلنت شركة الاتصالات الكويتية VIVA، عن رعايتها لحفل الخريجين والمتفوقين الذي أقامه الاتحاد الوطني لطلبة الكويت فرع المملكة المتحدة، في الكويت بفندق سيمفوني، تحت رعاية وحضور الشيخ مبارك عبدالله المبارك الصباح، مدير إدارة اتصالات الشركات في VIVA عبد الرزاق بدر العيسى، مدير المجلس الثقافي البريطاني في الكويت جرانت بتلر، ورئيس الاتحاد الوطني لطلبة الكويت فرع المملكة المتحدة فهد خليفة الهيفي.

وتخلل الحفل كلمات ترحيبية أشادت بدور الاتحاد الوطني لطلبة الكويت، كما تضمنت شكرا للجهات الراعية على دعمها لطلبة الكويت. وفي الختام تم توزيع دروع تكريمية على الخريجين والمتفوقين.

وقال مدير إدارة اتصالات الشركات في VIVA عبد الرزاق بدر العيسى: تسعى VIVA لاتباع نهج متكامل وعصري في تنفيذ نشاطات المسؤولية الاجتماعية، في مختلف المجالات الثقافية والرياضية والصحية والبيئية وريادة الأعمال، ما يساعد على تطوير وإنماء الكويت.

وتستثمر VIVA في العلاقة التكافلية ضمن مفهوم العطاء بينها وبين عملائها وبين مختلف شرائح المجتمع، لإيمانها بأن العطاء هو جوهر النجاح.

ويعتبر الاتحاد الوطني لطلبة الكويت الممثل الوحيد لطلاب وطالبات المملكة المتحدة وجمهورية أيرلندا، حيث يعد من أعرق فروع الاتحاد الوطني باعتباره أول رابطة للطلاب والطالبات الكويتيين في الاغتراب والتي تأسست في العاصمة لندن عام 1950.

ويهدف الاتحاد إلى خدمة كل الأعضاء بالمطالبة والدفاع عن مصالحهم ومكتسباتهم، كما يهدف إلى تشجيع الطلاب والطالبات في تحصيلهم العلمي.