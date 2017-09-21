أعلنت شركة ريماكس العقارية مشاركتها في معرض العقارات الكويتية والدولية، الذي تنظمه شركة إكسبو سيتي لتنظيم المعارض والمؤتمرات خلال الفترة من 9 إلى 12 أكتوبر المقبل في فندق الريجنسي البدع، بمشاركة نحو 35 شركة عقارية.

وقال المدير العام لشركة ريماكس الدولية العقارية خالد قطوم إن الشركة حريصة على تقديم أفضل العروض لعملائها من خلال طرح مشاريع متعددة في مختلف دول العالم، خصوصا في القارة الأوروبية.

وأضاف: أهم ما يميز شركة ريماكس الدولية العقارية هو أنها المالك الفعلي لجميع المشاريع التي تطرحها في جمهورية البوسنة، ما يضيف ثقة واطمئنانا أكثر لدى المهتمين بالشراء حاليا ولربما الاستثمار لاحقا.

وأشار قطوم إلى أن الشركة ستطرح خلال فترة المعرض أراضي سكنية صالحة للبناء في مناطق متعددة من الجمهورية البوسنة، بالإضافة إلى تسهيلات بالتملك تتمثل بإمكانية السداد على 24 شهرا أو دون دفعة أولى.

أما فيما يتعلق بالجمهورية التركية، قال قطوم إن الشركة حرصت على التنوع في طرح المشاريع التي تتناسب مع متطلبات العملاء حيث وفرت سلسلة من الخيارات في ما يتعلق في نوع العقار مثل الشقق، والأراضي، والفلل في مناطق مثل إسطنبول، وصبنجة، وطرابزون، بأسعار تنافسية وتسهيلات بالدفع مع توفير جميع العقود اللازمة لضمان حق العملاء.

وشدد قطوم على استمرارية نهج شركة ريماكس الدولية العقارية في طرحها لمشاريع تتناسب مع جميع شرائح المهتمين بالعقار الدولي، ومؤكدا حرص الشركة على رسم استراتيجيات فاعلة وتقديم رؤى جديدة في الشأن العقاري، وذلك بطرح مشاريع جديدة ومستقبلية في كل من دول أوروبا، وذلك لما في هذه الأسواق من جاذبية واستقرار بالإضافة إلى الطبيعة الساحرة الخلابة وبأسعار مغرية تتناسب جميع شرائح العملاء.