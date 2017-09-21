المؤتمر تناول محاور عديدة منها كيفية مخاطبة الجمهور ومزاولة المهن داخل المؤسسات غير الربحية

بالشراكة مع جمعية إنجاز الكويتية، تم انعقاد مؤتمر «تيد إكس» الشويخ في 16 سبتمبر 2017، وذلك بمركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي، وتحدث خلال المؤتمر ممثلو جمعية إنجاز الكويتية موجهين رسالتهم إلى مئات الشباب المشاركين، ومسلطين الضوء على أهداف جمعية إنجاز، وهو تمكين الشباب وتسليحهم بالمهارات اللازمة لتحقيق طموحاتهم وبالتالي اقتصاد أكثر ازدهارا.



وقد جاء شعار مؤتمر «تيد إكس» الشويخ لهذا العام الذي يحمل عنوان «أفكار تستحق الانتشار» ليتماشى مع أهداف الجمعية. وفي إطار ذلك، استضافت جمعية إنجاز الكويتية اجتماعات «عقول الأبطال»، حيث تمكن المشاركون المهتمون بالتواصل مع ممثلي إنجاز من الحديث عن عدد من القضايا المتعلقة بالمهارات والمهن الخاصة بالشباب. وقد شارك في هذه الاجتماعات د.سمر باقر، وعبدالوهاب الزنكوي إلى جانب الرئيس التنفيذي للجمعية ليلى المطيري، الذين تحدثوا أمام الحضور حول التسويق للجيل Z من الشباب، وكيفية مخاطبة الجمهور، ومزاولة المهن داخل المؤسسات غير الربحية. وأعربت ليلى المطيري، الرئيس التنفيذي لجمعية إنجاز الكويتية، عن سعادتها لتجاوب الحضور خلال هذه الفعالية قائلة: كان من المبهج رؤية الاهتمام الذي أبداه الجمهور بزيارة جناحنا في المؤتمر.



إننا نحرص دائما على التواصل مع من يشاركوننا أهداف إنجاز، وتبني المبادرات التي تثمر تمكين الشباب الكويتي وصقل مواهبهم وتعزيز قدراتهم وقيادتهم نحو مستقبل أفضل، مضيفة ان فعاليات مثل مؤتمر «تيد إكس» الشويخ تعد بمنزلة منصة مثالية تتيح لنا فرصة التواصل مع الشباب وتشجيعهم على لعب دور حيوي في بناء مستقبل التعليم والاقتصاد الكويتي.