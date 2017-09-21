يتقدم البنك الأهلي الكويتي بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وولي عهده الأمين صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، وإلى الحكومة الكويتية الرشيدة والشعب الكويتي الكريم وكل المقيمين بحلول العام الهجري الجديد، داعين المولى عز وجل أن يعيده على الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.

وبهذه المناسبة، سيغلق البنك جميع فروعه يوم الخميس الموافق 21 سبتمبر 2017. وسوف يستأنف البنك نشاطه وفقا لساعات العمل المعتادة، اعتبارا من يوم الأحد الموافق 24 سبتمبر 2017.

وسيواصل البنك خدماته المصرفية الهاتفية لعملائه عبر مركز الاتصال، وعلى شبكة الانترنت، كما يمكن للعملاء القيام بالعديد من المعاملات المصرفية من خلال الاتصال بمركز خدمة العملاء «أهلا أهلي» على 1899899.