36 ديناراً شهرياً مع دقائق غير محدودة حصرياً لعملاء الفواتير

أعلنت شركة Ooredoo الكويت، إحدى شركات مجموعة Ooredoo العالمية، عن إطلاق جهاز Galaxy Note 8 الجديد كليا بثلاثة ألوان الأسود، الفضي والذهبي، وذلك من خلال باقات شامل آجلة الدفع. وتشمل باقات شامل العديد من المزايا كترحيل الانترنت غير المستخدم، ودقائق محلية غير محدودة، ومشاركة الإنترنت مع مستخدمين آخرين، وسيتمكن العملاء من تصفح الإنترنت فائق السرعة 4G+ على الشبكة الأكثر تطورا في الكويت.

٭ مقاومة الماء والغبار: يمكنك أخذ جهاز Note 8 الخاص بك إلى أي مكان تريده. ومن ميزاته مقاومة الماء والغبار على كل من الجهاز والقلم الخاص به، كما يمكنك الكتابة حتى عندما تكون الشاشة رطبة.

٭ شحن لاسلكي سريع: Note 8 يدعم قدرات الشحن اللاسلكي الأكثر تقدما حتى الآن حتى تتمكن من الشحن بطريقة أسرع دون فوضى الأسلاك.

٭ الأمان: يوفر Note 8 خيارا من خيارات التوثيق البيومترية، بما في ذلك المسح الضوئي لبصمات العين والأصابع. يوفر Samsung Knox 7 طبقات آمنة لتضمــــن بقاء البيانات الشخصية والمهنية منفصلة.

٭ أداء قوي: مع ذاكرة 6 GB RAM، لديك القدرة التي تحتاج اليها لتصفح الإنترنت واللعب، والعمل على أكثر من مهمة بنفس الوقت. بالإضافة إلى ذاكرة قابلة للتوسيع (تصل لغاية 256 جيجا بايت).

٭ الخبرات النقالة المبتكرة: يوفر جهاز Samsung DeX للمستخدم تجربة سطح المكتب المدعوم من الهاتف الخاص بك. كما يمكنك الاحتفاظ بالملفات الخاصة بك على جهازك، وإجراء العمل أثناء التنقل، واستخدام Samsung DeX عندما تكون بحاجة الى شاشة أكبر.

Note 8 هو أول هاتف ذكي لشركة Samsung يأتي مع عدسة الكاميرا المزدوجة ويتضمن بيكسي (احدث نظام للذكاء الاصطناعي الذي يستجيب لخاصية الصوت)، وسيلة أكثر ذكاء لاستخدام الهاتف الخاص بك. فإنه يتعلم منك، ويتحسن مع الوقت، ويساعدك على ترتيب جدولك.

يمكن لعملاء Ooredoo الحصول على الجهاز مع باقة شامل 30، والتي تشمل دقائق محلية غير محدودة، 500 GB إنترنت TE فائق السرعة، وإمكانية ترحيل الإنترنت المتبقي للشهر الذي يليه.