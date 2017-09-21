أحمد مغربي

علمت «الأنباء» من مصادر نفطية مطلعة أن شركة البترول الوطنية أخذت الموافقات الرسمية لتوقيع عقد بقيمة 11.26 مليون دينار لإجراء صيانة شاملة لخزانات الشركة في مصفاة ميناء الأحمدي، بالإضافة إلى صيانة لخزانات الغاز المسال، وذلك في عقد يمتد لخمس سنوات اعتبارا من 2018.

وقالت المصادر إن الصيانة الدورية الضخمة التي تجريها «البترول الوطنية» للخزانات التابعة لها في المصافي تهدف الى رفع السعة التخزينية للمشتقات البترولية وللغاز المسال في مصفاة ميناء الأحمدي، ما سيؤدي إلى زيادة الانتاج وبالتالي زيادة المبيعات والأرباح.

وكانت «البترول الوطنية» نجحت مؤخرا في افتتاح وتشغيل المرحلة الاولى من مشروع الخزانات الشمالية للغاز المسال بمصفاة ميناء الأحمدي وتصدير شحنة أولى من غازي البروبان والبيوتان من المرسى رقم واحد برصيف الزيت الجديد.

وأشارت المصادر الى أن مرافق التخزين في مصفاة الأحمدي تعتبر من أهم المرافق في المصفاة وتتألف من 108 خزانات ذات سعات متباينة، 52 منها لتخزين المواد المكررة، بالإضافة الى خزانات الغاز الشمالية الذي يتكون من 10 خزانات للغاز المسال مناصفة بين منتجي البروبين والبيوتين، وتبلغ سعة الخزان الواحد 72 ألف متر مكعب، ما يعادل 450 ألف برميل.

من جهة ثانية، قالت المصادر إن لدى الشركة توجه لطرح مناقصة مشروع مستودع المطلاع للمنتجات النفطية البالغ قيمته 400 مليون دينار قريبا، مشيرة الى أن فترة انجاز المشروع تبلغ نحو 4 سنوات بين الطرح والتقييم والموافقات والإنشاءات، قائلة إن المشروع يستهدف إنشاء 26 خزانا بسعة تخزينية تعادل 750 مليون ليتر.