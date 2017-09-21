مؤشر أسعار المستهلك استقر بالمقارنة مع شهر يوليو

أحمد موسى

كشفت إحصائيات الإدارة المركزية للإحصاء عن ارتفاع التضخم في الكويت خلال شهر أغسطس الماضي بنحو 1.17% بالمقارنة مع شهر أغسطس 2016.

وأظهرت بيانات الإدارة المركزية للإحصاء استقرار الرقم القياسي العام خلال أغسطس الماضي على أساس شهري.

وساهم في ارتفاع مستويات التضخم سنويا خلال اغسطس الماضي ارتفاع مجموعة النقل 15.38% على أساس سنوي، فيما انخفضت بنسبة 0.17% مقارنة مع يوليو الماضي وجاء ارتفاع مجموعة النقل نتيجة لارتفاع أسعار الوقود في النصف الثاني من العام 2016.

وتراجعت خدمات السكن الذي يمثل 33% من مكونات مؤشر التضخم في اغسطس بنسبة 2.26% بالمقارنة مع نفس الفترة من العام 2016 فيما استقرت على أساس شهري، فيما سجلت أسعار مجموعة المفروشات المنزلية ارتفاعا سنويا بنسبة 3.51%.

ويأتي استقرار مجموعة السكن بسبب حالة التباطؤ التي يعاني منها قطاع العقارات، بالإضافة الى تراجع أسعار الإيجارات السكنية بنحو يصل إلى 3% خلال شهري يونيو ويوليو الماضيين.

وسجلت أسعار مجموعة الاتصالات، انخفاضا سنويا بنسبة 1.29% نتيجة انخفاض رسوم الإنترنت، فيما سجلت، انخفاض على أساس شهري بنسبة 0.20%، نتيجة ارتفاع أسعار معدات الهاتف والفاكس.

وأضافت الإحصاء ان الرقم القياسي لمجموعة المطاعم والفنادق شهد ارتفاعا على أساس سنوي بنسبة 2.58%، في حين شهدت مجموعة (السلع والخدمات المتنوعة) ارتفاعا على أساس سنوي بنسبة 2.14%.

وسجل الرقم القياسي لمجموعة السجائر والتبغ ارتفاعا على أساس سنوي بنحو 2.07% وارتفع على أساس شهري بنسبة 0.18% في حين ارتفعت مجموعة الكساء بنسبة 1.43% على أساس سنوي وانخفض بنسبة 0.19% على اساس شهري.

وتأتي مستويات التضخم الحالية في ظل استمرار تراجع الدولار الذي سجل تراجعا بنحو 0.2% في اغسطس مسجلا بنهاية الشهر مستويات 301.35 فلس وفق بيانات بنك الكويت المركزي.

وتوقع تقرير اقتصادي صادر عن بنك الكويت الوطني أن يبلغ معدل التضخم حاليا متوسط أقل من 2% في العام 2017، متراجعا من 3.5% في العام 2016، مشيرا الى انه من المتوقع أن يواجه التضخم بعض الضغوط نحو الارتفاع نتيجة رفع التعرفة على خدمات الماء والكهرباء للشقق الاستثمارية التي دخلت حيز التنفيذ في شهر أغسطس، إلا أن هذه الضغوط قد يقابلها انكماش في الإيجارات السكنية وضعف في أسعار المواد الغذائية.