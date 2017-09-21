قال الرئيس التنفيذي لشركة «أرامكو لتجارة المنتجات البترولية» إبراهيم البوعينين، إن الشركة تخطط لتوسيع نشاطها التجاري من خلال بيع وشراء النفط غير السعودي.



وأوضح حسبما نقلت وكالة «بلومبيرغ»، ان الشركة تعمل على جمع إدارة تسويق النفط الخام وإدارة تجارة المنتجات المكررة تحت إدارة واحدة.



وأضاف ان الإدارة الموسعة الجديدة سوف تقوم بالمتاجرة في النفط الخام الذي لا يعود للشركة، مما سيساعد «أرامكو» في توفير مصافي تكرير أكثر كفاءة وتحقيق المزيد من الأرباح.



وبين أن الشركة ستفتتح مكتبا في سنغافورة الأسبوع المقبل، خلال مؤتمر صناعي في المدينة، للتجارة في المنتجات والنفط المحلي هناك، الى جانب عزمها توسيع مكتبها في لندن لتقديم خدمات أفضل لسوق شمال أوروبا.