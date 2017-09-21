أظهرت بيانات من معهد البترول الأميركي أن مخزونات النفط الخام التجارية في الولايات المتحدة سجلت زيادة أقل من المتوقع الأسبوع الماضي في حين انخفضت مخزونات البنزين ونواتج التقطير.



وأشارت البيانات إلى أن مخزونات الخام ارتفعت بمقدار 1.4 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الخامس عشر من سبتمبر لتصل إلى 470.3 مليون برميل في حين كانت توقعات المحللين تشير إلى زيادة قدرها 3.5 ملايين برميل.



وانخفضت مخزونات البنزين 5.1 ملايين برميل في حين كان محللون شملهم استطلاع لـ «رويترز» قد توقعوا انخفاضا قدره 2.1 مليون برميل.



وهبطت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، بواقع 6.1 ملايين برميل مقارنة مع توقعات المحللين لانخفاض قدره 1.6 مليون برميل.



وقال معهد البترول إن واردات الولايات المتحدة من النفط الخام الأسبوع الماضي زادت بمقدار 305 آلاف برميل يوميا إلى 7.2 ملايين برميل يوميا.