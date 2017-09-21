انخفض سعر برميل النفط الكويتي 7 سنتات ليبلغ 52.59 دولارا، وفقا للسعر المعلن أمس من مؤسسة البترول الكويتية.



وفي الاسواق العالمية، ارتفعت أسعار النفط خلال تداولات أمس بعدما قال وزير النفط العراقي إن أوپيك وغيرها من المنتجين يدرسون مد اتفاق خفض الإنتاج أو زيادة حجم الكميات المخفضة للحد من تخمة المعروض العالمي بينما أظهر تقرير زيادة أقل من المتوقع في المخزونات الأميركية، حسب «رويترز».



وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي في العقود الآجلة 33 سنتا بما يعادل 0.6% إلى 49.78 دولارا للبرميل. وزادت العقود الآجلة لخام برنت 22 سنتا أو 0.4% إلى 55.37 دولارا للبرميل.