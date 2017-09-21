محمود فاروق

قال نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية انس الصالح انه بحث مع وزير الدولة للشؤون الخارجية الهندي ام جيه اكبر العديد من مجالات التعاون أهمها زيادة السعة لمقاعد شركات الطيران التي تنطلق من الكويت الى نيودلهي.

كما تطرق الاجتماع إلى التعاون الاقتصادي والمالي والاستثماري والتجاري وفي مجالي «أسواق المال» و«النفط والغاز والطاقة» فضلا عن التعاون المشترك بين غرفتي التجارة والصناعة في البلدين.

هذا وقد عقدت اجتماعات الدورة الثالثة للجنة الكويتية - الهندية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتكنولوجي خلال الفترة من 18-20 سبتمبر الجاري في الكويت، تلبية لدعوة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ورئيس الجانب الكويتي في اللجنة المشتركة انس الصالح لوزير الدولة للشؤون الخارجية ورئيس الجانب الهندي في اللجنة الوزارية المشتركة ام.جيه اكبر، وبمشاركة عدد من كبار المسؤولين من مختلف الجهات المتخصصة في كلا البلدين.

تجدر الإشارة الى ان وكيل وزارة المالية خليفة مساعد حمادة ترأس الاجتماعات الفنية، ومن الجانب الهندي سفير جمهورية الهند سونيل جين، حيث تمت مناقشة العديد من مجالات التعاون التي توطد اواصر التعاون الثنائي بين البلدين في شتى المجالات، ومن أهمها:

التعاون الاقتصادي والمالي والاستثماري والتجاري وفي مجال أسواق المال.

التعاون بين غرفتي التجارة والصناعة في كلا البلدين.

التعاون في مجال النفط والغاز والطاقة.

التعاون في مجال التربية، والتعليم العالي، والبحث العلمي.

التعاون في مجال الثقافة والرياضة.

التعاون في مجال الطيران المدني.

التعاون في مجال تكنولوجيا المعلومات، والقوى العاملة.

وتأتي اجتماعات اللجنة الوزارية الكويتية - الهندية المشتركة تجسيدا لمتانة العلاقات الاقتصادية الثنائية بين البلدين، حيث بحثت اللجنة الوزارية المشتركة مجالات التعاون القائمة والمستقبلية وسبل توثيقها، وأبدى الجانبان ارتياحهما لمستوى العلاقات التي تم التوصل إليها.

من الجدير بالذكر ان وزير الدولة للشؤون الخارجية ام.جيه.اكبر التقى بوزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح وبنائب وزير الخارجية خالد الجارالله امس حيث تم بحث العديد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.

هذا، وقد تمت مناقشة عدد 3 برامج تنفيذية في المجالات الثقافية والتعليمية والرياضية تمهيدا للتوقيع عليها خلال الزيارات المتبادلة لكبار المسؤولين في كلا البلدين وذلك لتعزيز وتدعيم التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين، ومن الجدير بالذكر ان روافد التعاون المذكورة اعلاه تؤدي الى تعميق اواصر التعاون المتبادل بين البلدين وتعد دليلا واضحا على عزم القيادتين الحكيمتين في كلا البلدين على تعزيز وتقوية ذلك التعاون في شتى مجالاته المختلفة لما فيه مصلحة ورفاهية البلدين الصديقين.

وفي ختام اعمال اللجنة الوزارية الكويتية - الهندية المشتركة تم التوقيع على محضر اجتماع الدورة الثالثة للجنة الوزارية الكويتية - الهندية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتكنولوجي على ان تعقد دورتها الرابعة في عاصمة جمهورية الهند نيودلهي في عام 2018.