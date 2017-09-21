احمد مغربي

كشف اتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات الى انه توصل الى تنفيذ ١٣ مطلب عمالي مع الادارة التنفيذية لشركة البترول الوطنية الكويتية في اجتماع عقد امس مع الرئيس التنفيذي للشركة محمد غازي المطيري وومثلي اتحاد البترول والنقابة.

وتم التوصل الى التالي:

١- ترقية جميع شاغلي وظيفة ‏ملاحظ محطة تعبئة الوقود‏للدرجة 12‏في قسم محطات التعبئة‏إلى وظيفة ملاحظة أول للدرجة ثلاثة شهور حسب شروط وضوابط السياسة التركية المعتمدة.

٢-‏لن يتم تغيير نظام الوردية المعمول به حاليا بالنسبة للمراقبين والملاحظين الأوائل والملاحظين في قسم محطات التعبئة.

٣-‏التأكيد على عدم المساس المكتسبات الحالية للعاملين في قسم محطة التعبئة.

٤- ‏تغطية عدم تواجد مراقب محطات تعبئة بالعمل الإضافي.

٥-‏دراسة تسكين شاغلي وظيفة ملاحظ أول محطات تعبئة على الدرجة ١٤.

٦-‏الاستعجال بتطبيق النظام الإلكتروني الجديد لمنع أي تأخير في صرف مستحقات العمل الإضافي.

٧- ‏متابعة الجهود الروميه الإدراج الوظائف في قسم محطات تعبئة ضمن الأعمال الشاقة والخطرة.

٨-‏فتح باب النقل لموظفي الأمن الى دائرة التسويق المحلي قسم محطة التعبئة.

٩- ‏زيادة ميزانية ضابط رجال الأمن الى ٧٠ ضابط امن.

١٠- ‏زيادة ميزانية موجهي رجال الأمن الى 100 موجه رجل أمن.

١١- ‏منح شاغلي وظيفة اطفائي دفعة ٢٠١٣ للوظيفه الدرجة 10، باثر رجعي حسب شروط وضوابط سياسة الترقيات المعتمدة

١٢- ‏زيادة ميزانية مساعد ضابط أطفاء إلى 30 مساعد ضابط.

١٣-‏ابتعاث 20 مرشح ضابط أطفاء لدورة الاطفاء بالمملكة المتحدة.