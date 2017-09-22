ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 11 سنتا ليبلغ 52.70 دولارا بزيادة نسبتها 0.2% مقابل 52.59 دولارا للبرميل، وفقا للسعر المعلن أمس من مؤسسة البترول الكويتية. وفي الأسواق العالمية، تراجعت أسواق النفط خلال تداولات أمس تحت وطأة ارتفاع مخزونات الخام والإنتاج في الولايات المتحدة إضافة إلى صعود الدولار الذي قد ينال من استهلاك الوقود في الدول التي تستخدم عملات أخرى، حسب «رويترز». وكانت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت عند 56.12 دولارا للبرميل بانخفاض 17 سنتا أو ما يعادل 0.3% عن الإغلاق السابق. وهبطت عقود الخام الأميركي غرب تكساس الوسيط 11 سنتا أو 0.2% إلى 50.58 دولارا للبرميل.