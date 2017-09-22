أحمد مغربي

قال الرئيس التنفيذي في شركة البترول الوطنية الكويتية محمد غازي المطيري ان الشركة وظفت ما يقارب 1400 كويتي في السنوات الخمس الاخيرة، مشيرا الى ان الشركة مستمرة في توظيف الكويتيين ولن تتخلى عن اي مواطن في المستقبل.

وأوضح المطيري ان «البترول الوطنية» تدعم الشاب الكويتي وقد بلغت نسبة التكويت ٨٩% وهي الاعلى بتاريخ الشركة وبلغت ٩٢% في دوائر العمليات.

وقال المطيري في تغريدات على موقع «تويتر» ان نسبة التكويت في عقود المقاولين المحددة وفق القانون تبلغ 25% والشركة ملتزمة بهذه النسبة وأكثر، مؤكدا ان الشركة لم تعلن التزامها بتسكين الكويتيين العاملين في عقود المقاولين بمصفاة الشعيبة.

وذكر المطيري ان معالجة اوضاع العاملين الكويتيين في مصفاة الشعيبة كانت على رأس اولويات ادارة الشركة اذ تم استيعابهم بالكامل في مرافق ومشاريع الشركة الاخرى مع المحافظة على اوضاعهم ومزاياهم الوظيفية.

وبين ان الشركة تتبنى تخصص دبلوم تشغيل المصافي في كلية الدراسات التكنولوجية حيث يستطيع خريج الثانوية التقدم لهذا التخصص.

وكان اتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات توصل الى تنفيذ ١٣ مطلبا عماليا مع الادارة التنفيذية ل‍شركة البترول الوطنية الكويتية في اجتماع عقد يوم الأربعاء الماضي مع الرئيس التنفيذي للشركة والتي كان من اهمها ترقية جميع شاغلي وظيفة ‏ملاحظ محطة تعبئة الوقود ‏للدرجة 12‏ في قسم محطات التعبئة‏ إلى وظيفة ملاحظ أول للدرجة 13 حسب الشروط والضوابط.