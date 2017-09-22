أبقى مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة دون تغيير لكنه لمح إلى أنه مازال يتوقع زيادة جديدة بحلول نهاية العام على أقصى تقدير على الرغم من انخفاض مستوى التضخم.



وقال المجلس أيضا، وكما كان متوقعا، إنه سيبدأ خلال أكتوبر تقليص محفظة أصوله البالغة قيمتها نحو 4.2 تريليونات دولار، والتي جمعها في السنوات التي أعقبت الأزمة المالية في عام 2008.وفي تقريره بشأن السياسة النقدية، ذكر مجلس الاحتياطي الاتحادي انخفاض معدل البطالة ونمو الاستثمار في الأنشطة التجارية إلى جانب النمو الاقتصادي الذي ظل مستداما هذا العام، وإن كان متواضعا، كمبررات لقراره.وأضاف أن المخاطر في الأجل القريب ما زالت «متوازنة تقريبا»، لكنه أشار إلى أنه يتابع التضخم عن كثب.



وقالت رئيسة المجلس جانيت يلين خلال مؤتمر صحافي بعد نهاية اجتماع لجنة السياسة النقدية الذي استمر ليومين: إن انخفاض التضخم هذا العام مازال يشكل لغزا.وأضافت أن البنك المركزي على استعداد لتغيير توقعاته لأسعار الفائدة إذا لزم الأمر.وعلقت «ما نحن بحاجة لمعرفته هو ما إذا كانت العوامل التي أدت إلى هبوط التضخم من المرجح أن تثبت استمراريتها»، مضيفة أنه إذا حدث ذلك «فسيتطلب الأمر تعديل السياسة النقدية».



وبينما ظلت توقعات أسعار الفائدة للعام القادم دون تغيير إلى حد كبير في أحدث توقعات للمجلس، حيث من المنتظر 3 زيادات في 2018، خفض البنك وتيرة التشديد المتوقع في السياسة النقدية بعد ذلك.ويتوقع المجلس زيادتين فقط في 2019 وواحدة في العام التالي.وقال لوك بارثولوميو، خبير الاستثمار لدى أبردين ستاندرد انفستمنتس في لندن، إن «مجلس الاحتياطي الاتحادي ألمح بقوة إلى أن رفع أسعار الفائدة في ديسمبر مازال مطروحا على الطاولة».

الدولار يرتفع مع تلميحات برفع الفائدة في ديسمبر

رويترز: ارتفع الدولار على نطاق واسع خلال تعاملات أمس مسجلا أعلى مستوى في شهرين أمام الين في الوقت الذي لمح فيه مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) إلى أنه قد يرفع أسعار الفائدة للمرة الثالثة هذا العام على الرغم من بقاء التضخم دون مستوى 2% المستهدف. وكان مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام 6 عملات منافسة منخفضا قبل أن يعكس اتجاهه بفعل توقعات مجلس الاحتياطي بزيادة ثالثة في أسعار الفائدة هذا العام.

وسجل المؤشر 92.426 في أحدث قراءة بارتفاع نسبته 0.7% في أكبر ارتفاع يومي منذ الرابع من أغسطس.

وانخفض اليورو 0.8% إلى 1.1894 دولار، وهو أدنى مستوياته في 4 جلسات بينما زاد الدولار 0.5% إلى 112.17 ينا بعدما لامس أعلى مستوى في شهرين عند 112.51 ينا حسبما تظهر بيانات «رويترز».