أعلن بنك الكويت الدولي أن حملته الترويجية الجديدة لحساب الراتب «امسح واربح» توجت 170 فائزا محظوظا خلال 170 يوما، حيث ربحوا نصف راتب شهري حتى 500 دينار كحد أقصى، إلى جانب العملاء الذين ربحوا جوائز نقدية فورية تصل قيمتها حتى 12 ألف دينار، مشيرا إلى أن فرصة الفوز بالجائزة الكبرى وهي سيارة لامبورجيني مازالت بانتظار سعيد الحظ.

هذا، وفاز في السحب السابع عشر كل من: تسنيم عادل حمود الأستاذ، حسين محمد شجاع أبورمية، عياد مطلق منصور العدواني، شيخة عاصي فرحان العنزي، أمينة إسماعيل إبراهيم الأنصاري، شريدة مطلق شريدة التويجر، فاطمة احمد طاحوس الراشد الطاحوس، سلطان فرحان صاخر العنزي، سعود عبدالعزيز غلوم عبدالله، راجحة مسلم كامل بني لام.

وصممت هذه الحملة خصيصا لعملاء حساب الراتب الكويتيين، حيث تمنحهم قسائم «امسح واربح» عند فتح الحساب، ما يؤهلهم لربح جوائز نقدية فورية بقيمة 150 دينارا، 200 دينار، 300 دينار وحتى 12 دينارا. كما شملت الحملة 17 سحبا أسبوعيا ربح فيها 170 فائزا راتب نصف شهر يصل بحد أقصى إلى 500 دينار، فضلا عن دخول السحب النهائي على الجائزة الكبرى وهي سيارة لامبورجيني هوراكان.

وبهذه المناسبة، صرح المدير العام بالوكالة للإدارة المصرفية للأفراد في البنك، يوجين جاليجان بالقول: «إن حملة «امسح واربح» لاقت نجاحا كبيرا وحققت أصداء واسعة بين عملاء البنك الحاليين والجدد، وذلك بفضل أهدافها الرامية لمكافأتهم ومنحهم جوائز قيمة تدعم التزاماتهم المالية على اختلافها».

وأوضح أن الحملة صممت لتمنح كل عميل يفتح حساب راتب جديد فرصة الاستفادة من الحملة فورا، وذلك بمجرد فتح الحساب وتحويل راتبه إلى البنك خلال 3 أشهر، إلى جانب الاستمتاع بمزايا حساب الراتب المميزة.

وتشمل مزايا حساب الراتب الاستثنائية الحصول على بطاقة ائتمان مجانية للسنة الأولى، وقرض حسن حتى 5000 دينار مع فترة سداد مرنة تصل إلى 3 سنوات، بالإضافة إلى ميزة استخدام بطاقة السحب الآلي محليا وعالميا، مع إمكانية الحصول على تسهيلات المرابحة.