حسن: المبادرة تأتي في إطار الدور الاجتماعي للبنك الذي لا يتوانى عن دعم الأنشطة الخيرية

القباني: الجمعية تستهدف مضاعفة أعداد القرى التي نجحت في تنميتها

وقّع بنك الكويت الوطني - مصر بروتوكول تعاون مشترك مع جمعية الأورمان، يتعاون البنك بمقتضاه مع الجمعية في توفير المساعدات للقرى الأكثر احتياجا في مختلف المحافظات المصرية من خلال توصيل المياه وإعادة تأهيل المنازل، حيث ستتم إعادة تأهيل 60 منزلا، كما سيتم توصيل مياه الشرب لـ 20 منزلا، هذا فضلا عن استفادة 55 أسرة من مشروعات إنتاج حيوانية.

وقام العضو المنتدب لبنك الكويت الوطني - مصر د.ياسر حسن بتوقيع الاتفاقية مع رئيس مجلس إدارة جمعية الأورمان م.حسام القباني، وذلك بحضور عدد من أعضاء الإدارة التنفيذية في البنك ومسؤولي الجمعية.

وبهذه المناسبة، قال د.ياسر حسن إن قيام البنك بتوقيع هذه الاتفاقية يأتي انطلاقا من مسؤوليته الاجتماعية وحرصا منه على القيام بدوره المستمر في خدمة المجتمع من خلال توجيه تبرعاته ومساهماته لصالح العديد من الجهات الخيرية التي لا تهدف إلى الربح وإنما تهدف إلى العمل على تنمية المجتمع بشتى الطرق والوسائل.

وأضاف حسن أن جمعية الأورمان تعد نموذجا واضحا لتلك الجهات الجديرة بالثقة والتي تحسن في استغلال التبرعات والمساعدات التي تقدم إليها وتوجهها في اتجاهها الصحيح، لذا قام البنك بالتعاون مع جمعية الأورمان في تقديم الدعم للأهالي الأكثر احتياجا، مؤكدا أن هذه المبادرة تأتي في إطار الدور الاجتماعي للبنك الذي لا يتوانى عن دعم مثل هذه الأنشطة الخيرية الهادفة التي تحقق الغرض منها بمساعدة تلك الأسر على التمتع بحياة أفضل. وأكد أن هذا التوجه هو ما يجب أن تتبناه كل مؤسسات المجتمع المدني في مصر، وذلك بالوقوف جنبا إلى جنب مع مؤسسات الدولة ومؤازرتها في دعم فئات المجتمع التي تحتاج إلى الرعاية للنهوض بهم والعمل على تنميتهم.

ومن جانبه، أعرب م.حسام القباني عن سعادته بالتعاون مع بنك الكويت الوطني- مصر في مشروع تنمية وتطوير وإغاثة القرى الأشد احتياجا، لاسيما أن ذلك يأتي ضمن استراتيجية الجمعية التي تتبناها وتستهدف تعظيم الاستفادة من المسؤولية المجتمعية للمؤسسات الاقتصادية الرائدة لصالح الأسر الفقيرة في القرى الأشد احتياجا. وأوضح القبانى أن جمعية الاورمان كانت قد أطلقت مشروع إغاثة وتنمية وتطوير القرى الأكثر احتياجا قبل سنوات من خلال إعادة إعمار المنازل المتهالكة في هذه القرى، موضحا أن الجمعية تستهدف خلال الفترة المقبلة مضاعفة أعداد القرى التي نجحت في تنميتها ويتجاوز عددها 500 قرية موزعة على مختلف المحافظات المصرية.

يذكر أن بنك الكويت الوطني- مصر هو عضو مجموعة بنك الكويت الوطني، وقد تأسس في مصر في العام 1980 تحت اسم البنك الوطني المصري، ولديه شبكة من الفروع المصرفية تبلغ 43 فرعا وتنتشر بأفضل المواقع الحيوية في مختلف المحافظات والمدن المصرية منها: القاهرة والجيزة والاسكندرية والدلتا وسيناء والبحر الأحمر والصعيد، فضلا عن المناطق الصناعية مثل: مدينتي السادس من أكتوبر والعاشر من رمضان. كما يعد من البنوك القليلة داخل السوق المصري التي لديها ترخيص إسلامي بجانب الترخيص التقليدي، حيث يوجد لديه فرعان إسلاميان، وهو أمر يتيح للبنك تقديم المنتجات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية بالإضافة إلى المنتجات التقليدية.

وتجدر الإشارة إلى أن جمعية الاورمان هي منظمة مصرية غير حكومية، أنشئت عام 1993، تهدف إلى خدمة جميع فئات المجتمع المصري المحتاجة دون أي تمييز ديني أو سياسي، وذلك بشكل مؤسسي متطور يؤكد دور العمل الأهلي في نمو المجتمعات اقتصاديا واجتماعيا. ويذكر أيضا أن بنك الكويت الوطني الذي تأسس في العام 1952 كأعرق وأقدم بنك وطني ومؤسسة مالية في الكويت ومنطقة الخليج العربي، هو أحد أكبر وأبرز البنوك العربية، ويتمتع بأعلى التصنيفات الائتمانية في منطقة الشرق الأوسط بإجماع وكالات التصنيف العالمية موديز، ستاندرد أند بورز وفيتش، التي أكدت على متانة مؤشراته المالية وجودة أصوله المرتفعة ورسملته القوية وخبرة جهازه الإداري ووضوح رؤيته الاستراتيجية وتوفر قاعدة تمويل مستقرة لديه. كما يحتفظ بنك الكويت الوطني بموقعه بين أكثر 50 بنكا أمانا في العالم للمرة الثانية عشرة على التوالي. ولدى مجموعة بنك الكويت الوطني اليوم أوسع شبكة فروع محلية ودولية تصل إلى 153 فرعا وشركة تابعة تغطي أربع قارات حول العالم، وتنتشر في كل من الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا ودول الخليج ومنطقة الشرق الأوسط والصين وسنغافورة.