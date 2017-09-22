أعلنت كل من شركة مرابحات للحلول العقارية، وشركة دار الجوار العقارية عن مشاركتهما في معرض العقارات الكويتية والدولية، الحدث العقاري الأكبر والأبرز في الكويت على الإطلاق، من تنظيم شركة إكسبو سيتي لتنظيم المعارض والمؤتمرات خلال الفترة من 9 إلى 12 أكتوبر المقبل في فندق الريجنسي - البدع وبمشاركة نحو 35 شركة عقارية محلية وخليجية وعالمية.

وحول مشاركة شركة مرابحات للحلول العقارية، قال مدير التسويق عادل محمدي إنه سيتم عمل عروض خاصة ومميزة خلال فترة المعرض على وثيقة الإيجار الشرعية ببرج هاجر الواقع ضمن مشروع «أبراج البيت» بمكة المكرمة، مقابل الكعبة المشرفة مباشرة وعلى بعد خطوات من باب الملك عبدالعزيز، والذي يدار من قبل سلسلة فنادق ومنتجعات موفنبيك العالمية، وهو المنتج الذي يتم تطويره باستمرار خصيصا لتمكين المسلمين من ضمان إقامتهم في قلب مكة المكرمة وفي أقرب فندق إلى الحرم المكي الشريف لمدة 17 عاما مع توفير نسبة كبيرة تفوق 80% من تكاليف الإقامة هناك.

وتابع: «سيتم طرح أجنحة سلطان سويتس الفندقية الفاخرة في اسطنبول، الواقع ضمن مشروع nef22، والذي يقع بالقرب من مطار أتاتورك الدولي وعلى مسافة قريبة جدا من محطة المترو ومحطة المترو باص، بالإضافة إلى قربه من مراكز التسوق وعدد من الأماكن التاريخية في إسطنبول».

ولفت إلى أن أهم ما يميز أجنحة سلطان سويتس ويميزها بقيمة عالية هو نظام FOLD HOME الذي يجسد متعة الإقامة الترفيهية، حيث الأجنحة الخاصة سواء الترفيهية أو الاجتماعية أو الرياضية أو غرف رجال الأعمال، فكل من يملك جناحا في سلطان سويتس يملك أيضا حق الانتفاع بالعديد من الأجنحة والغرف الخاصة ذات التصاميم والمواصفات العالمية المتطورة، وذلك مثل سينما خاصة، ستوديو كاريوكي خاص، قاعة احتفالات خاصة، قاعة بلايستيشن، وللرياضيين هناك العديد من الملاعب والنوادي الصحية الخاصة التي يستخدمها الشخص منفردا أو برفقة عائلته أو أصدقائه، أم لرجال الأعمال، فتوجد كل الأجنحة والقاعات التي ستشعرك بأنك في شركتك المجهزة بأرقى التجهيزات والمعدات، هذا فضلا عن الخدمات العامة للمشروع، كالمجمع التجاري المفتوح في أجواء اسطنبول الساحرة والمطاعم والكافيهات.

وقال محمدي إن مرابحات ستطرح أحدث مشاريعها في السعودية بعد تعاقدها مع شركة سنان العقارية على تسويق مشروع نسمة الطائف السكني، الذي يعتبر الخيار الأمثل للعائلات الخليجية، حيث يتمتع بإطلالة رائعة على مدينة الطائف، والتي تعتبر من أقرب المصايف إلى مدينة مكة المكرمة، حيث تبعد عن مكة 92 كم، وتتميز بسهولة التنقل منها وإليها، كما تتميز بالجو الجميل طوال العام، نظرا لارتفاعها عن سطح البحر.

تضم الطائف عدة أسواق، مجمعات تجارية، منتزهات ترفيهية، وخدمات متكاملة، كما يوجد بها مطار دولي فيه خطوط طيران مباشرة إلى عدد من الدول.

أما عن المشاريع الأخرى المطروحة، لفت محمدي إلى مشروع اسكيب السكني، والذي يقع في منطقة الرميلة بلبنان، وهو مشروع سكني متكامل يلبي كل الاحتياجات لمن يريدون قضاء أوقات ضمن أجواء هادئة ومريحة بعيدا عن صخب الحياة. يتكون المشروع من 70 فيلا دوبلكس وتريبلكس، ومنطقة تجارية، وحدائق واسعة تحيط بالفلل، هذا بالإضافة إلى الخدمات الأمنية، تأمين الكهرباء 24/7 والمياه بشكل دائم.

دار الجوار

من جهته، قال عماد عبدالغفار مسؤول الشركة إن «دار الجوار العقارية، تعتبر شركة كويتية متخصصة في مجال التطوير العقاري وتعتمد على بناء فكر جديد بالسوق العقاري، وتغيير كل المفاهيم لدى المهتمين بالعقارات داخل الكويت وخارجها».

وتابع: «وتعتمد الشركة على بناء منظومة متكاملة من الأصول العقارية تمتلكها الشركة، حيث أضافت الشركة مؤخرا إلى أصولها العقارية فندق دار الجوار الذي يعتبر ملكا بالكامل لشركة دار الجوار العقارية، حيث لاقى الفندق رواجا كبيرا عند طرحه بالسوق الكويتي بأسعار لم يسبق لها مثيل في السوق الداخلي والخارجي ويقع بمكة المكرمة في حي العزيزية والذي يبعد عن الحرم أقل من ثلاثة كيلو مترات ويبعد أقل من 1000 متر عن محبس الجن على الطريق العام - شارع الهدا».

وبين عبد الغفار أن الفندق يتكون من 21 دورا وبه 80 جناحا و60 غرفة ويسع الفندق لعدد 1000 حاج بالإضافة إلى دور للمناسبات وعدد 2 دور بالسرداب لمواقف السيارات ودور أرضي للاستقبال ودور مصلى، بالإضافة إلى أدوار الخدمات والمطعم وتطرح الشركة وحدات الفندق بالسوق الكويتي للانتفاع لمدة 25 عاما بأسعار تنافسية لم يسبق لها مثيل، بالإضافة إلى مميزات وخدمات أيضا لم تطرح من قبل الا من خلال فندق دار الجوار.

وأكد أن الشركة تعتزم في الفترة الحالية العمل بسوق السعودية وفتح مجال استثماري لمجموعة فنادق دار الجوار بمكة المكرمة والمدينة المنورة لتلبية كل احتياجات المواطن الكويتي، والتي ينعكس بدوره إيجابا على السوق العقاري، وبالنسبة لمشروع ناتورا دوجا سيتي لفت إلى أنه المشروع الأكبر لشركة دار الجوار العقارية بالعاصمة التركية (أنقرة) وتبلغ مساحة المشروع 124 ألف متر مربع عبارة عن مدينة متكاملة، وتتكون من 1500 شقة و60 فيلا وثلاثة مولات تجارية وفندق خمس نجوم وشقق فندقية مستشفى وكلية دراسات بالإضافة إلى الملاعب والمساحات الخضراء والمسطحات المائية وبحيرة اصطناعية ومطاعم وكافيها وكل الخدمات وتطرح الشركة وحدات سكنية بأسعار تنافسية على مستوى السوق الداخلي والخارجي بالإضافة إلى تسهيلات في السداد.

وتابع «أما مشروع بلوليك، تقوم شركة دار الجوار العقارية خلال شهر واحد فقط من الآن بتسليم وحدات مشروع بلوليك في الجمهورية التركية على البحيرة التاريخية كوشيتشيكماجك مباشرة وهو المشروع الفريد من نوعه في المواصفات والتصاميم، حيث يتكون المشروع من 8 أبراج متصلة ببعضها بممشى على الروف بطول كيلو و350 مترا مع وجود 3 حمامات سباحة بالروف ومطاعم وكافيهات وجيم وسبا أيضا بالروف بالإضافة الى كل الخدمات المتميزة التي تجعل من الكمبوند الأول في الرفاهية والخصوصية التي تجعل تصنيفه سبع نجوم، وتتوافر كل المساحات بداية من استوديو بمساحة 60 مترا مربعا وحتى 350 مترا مربعا وأيضا الشقق الدوبليكس».

وعن مشروع تارا سيتي، قال عبدالغفار إنه يقع في قلب اسطنبول الأوروبية بتقسيم على بعد عشر دقائق سيرا على الأقدام من ميدان تقسيم الشهر وبجوار جامعة بيوغلو بقلب المنطقة التجارية والأكثر حيوية بإسطنبول في القسم الأوروبي، ويتكون المشروع من أربعة أبراج بها كل الخدمات وبها ثلاثة طوابق من المحلات التجارية ويبلغ عددها 128 محلا تجاريا من كل الماركات العالمية وعدد 363 من الوحدات السكنية متعددة المساحات بداية من غرفة وصالة وحتى 3 غرف وصالة.