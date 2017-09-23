ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 61 سنتا في تداولات نهاية الأسبوع بزيادة 1.2% ليبلغ 53.31 دولارا مقابل 52.7 دولارا للبرميل في التداولات السابقة وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.

وفي الأسواق العالمية، استقرت أسعار النفط أمس بالتزامن مع اجتماع فيينا لكبار منتجي النفط من أعضاء منظمة أوپيك وخارجها لمناقشة تمديد أو عدم تمديد اتفاق خفض الإنتاج الذي بدأ سريانه في شهر يناير الماضي بهدف تقليص الفائض من الخام.

وارتفع سعر برميل نفط خام القياس العالمي مزيج برنت 14 سنتا ليصل إلى مستوى 56.43 دولارا للبرميل، بينما انخفض سعر برميل الخام الأميركي 14 سنتا ليصل عند التسوية إلى مستوى 50.55 دولارا.