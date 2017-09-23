حجز «آيفون X» يبدأ من يوم 27 أكتوبر المقبل

تأثير سلبي لطرح آيفون X على مبيعات آيفون 8 أحمد مغربي

قبل مرور 10 أيام على إطلاقه الرسمي، توافر في الكويت أمس جهازا «آيفون 8» و«آيفون 8 بلس» وبأسعار متفاوتة تراوحت بين 250 و350 دينارا، حيث تم طرح الآيفون 8 سعة 64 جيجا بايت بسعر تراوح بين 250 و260 دينارا، أما الآيفون 8 بلس ذات السعة 256 جيجا بايت فتم طرحه بسعر تراوح بين 335 و350 دينارا.

وسيبدأ حجز الهاتف الجديد كليا «آيفون X» من يوم 27 أكتوبر المقبل، بحسب مصدر في شركات التكنولوجيا لـ «الأنباء».

وافتتحــت شــركات الإلكترونيات باب الحجز المسبق عبر مواقعها الإلكترونية امس قبل بيع الجهاز رسميا في المساء وبأسعار متفاوتة بين الشركات لمختلف سعات التخزين.

وذكر المصدر ان الكويت ولأول مرة تقوم بطرح الآيفون في نفس توقيت طرح المنتج في السوق الأميركي ودول العالم لتسبق الطرح الرسمي محليا الذي يتوقع ان يكون في نهاية الشهر الجاري.

وقال: «الأسعار متفاوتة بين الشركات خاصة ان الكميات قليلة في الأيام الأولى والطلب يكون كبيرا».

وأكدت المصادر ان الإقبال على هواتف آيفون 8 وآيفون 8 بلس تشهد تراجعا ملحوظا في ظل انتظار المستهلكين لهاتف آيفون X والذي سيعقب طرح الهاتف الجديد بأسابيع قليلة وهو ما يؤثر سلبيا على حجم المبيعات الأولية للهاتف الجديد.

ووفقا للمصدر فإن الأسعار ستصبح متغيرة يوميا لحين توافر الجهازين بشكل رسمي ولجوء العديد من العملاء الى اقتناء الجهاز عبر التزامات او تقسيط ومن ثم يتم بيعه مرة ثانية الى محلات الهواتف للحصول على الكاش.

وذكر المصدر ان الأسعار التي أعلنت أمس من شركات الإلكترونيات هي كالتالي:

٭ نسخة 64 جيجا بايت للآيفون 8 بسعر 245 الى 250 دينارا.

٭ نسخة 256 جيجا بايت بسعر يبدأ من 350 دينارا.

٭ آيفون 8 بلس سعة 64 جيجا بايت توافر بسعر 280 الى 300 دينار.

٭ آيفون 8 بلس سعة 256 جيجا بايت توافر بسعر 335 الى 360 دينارا.

وحتى امس لم تعلن شركات الاتصالات عن موعد طرحها لهواتف آبل الجديدة.

وكانت «آبل» قد أطلقت الجيل الجديد من هواتفها الذكية مؤخرا، والتي تحمل اسم «آيفون 8» و«آيفون 8 بلس»، بالإضافة للهاتف الجديد «آيفون X» الذي يأتي إطلاقه بمرور 10 سنوات على تدشين سلسلة هواتف «آيفون».

وتتضمن سلسلة هواتف «آبل» ميزات جديدة كشف عنها النقاب للمرة الأولى في مؤتمر «آبل» الذي عقد لأول مرة في مقر الشركة الجديد بكاليفورنيا.