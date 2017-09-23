العرض يسري على جميع المكالمات الصوتية الصادرة إلى جميع دول الخليج

أعلنت زين الشركة الرائدة في تقديم خدمات الاتصالات المتنقلة في الكويت عن عرضها الجديد تحت عنوان «خليجنا واحد وشعبنا واحد»، والذي تقدم من خلاله خصما خاصا لجميع عملائها بقيمة 50% على المكالمات الصوتية الدولية الصادرة إلى أي من دول مجلس التعاون الخليجي يوم السبت 23 سبتمبر 2017، وذلك بمناسبة احتفالات المملكة العربية السعودية الشقيقة بيومها الوطني.

وعبرت الشركة عن صادق تهانيها لكافة الشعب السعودي الشقيق وقيادته الحكيمة ولأركان السفارة السعودية في الكويت، وجميع الأشقاء السعوديين المقيمين على أرض الكويت، مبينة أنها انتهزت الفرصة لمشاركة عملائها هذه المناسبة لتكون أول شركة اتصالات تبادر بتقديم تخفيضات بهذا الحجم.

وبينت زين أنها بادرت بتقديم هذا العرض في إطار حرصها الشديد على مشاركة كافة عملائها في مناسباتهم على مدار العام، مشيرة إلى أن جميع عملائها من ذوي الدفع الآجل والمسبق سيحصلون على خصم يصل إلى 50% على المكالمات الصوتية الدولية الصادرة إلى كل من المملكة العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدة، مملكة البحرين، دولة قطر، وسلطنة عمان.

وإذ أفادت الشركة بأنها طالما اعتبرت نفسها شريكا رئيسيا لعملائها في كافة الأوقات والمناسبات، فقد بينت في ذات الوقت أنها تحرص باستمرار على المشاركة الفاعلة بالمناسبات الوطنية، ومختلف المناسبات السعيدة، ومنها الأعياد الوطنية التي تعيشها كافة الشعوب، مؤكدة أن هذا العرض يسري على جميع المكالمات الصوتية الصادرة إلى جميع دول الخليج خلال اليوم السبت 23 سبتمبر، وشاملا جميع عملاء الدفع الآجل والدفع المسبق.