الأباصيري: مشاريعنا منها ما هو ملك الشركة أو تسويق حصري

المزيدي: نجاح عقارات بريطانيا نتيجة التخطيط الإستراتيجي المسبق

أعلنت كل من شركة كي بي آر العقارية وشركة المزيدي العالمية العقارية مشاركتهما في معرض العقارات الكويتية والدولية الحدث العقاري الأكبر والأبرز في الكويت على الإطلاق ومن تنظيم شركة إكسبو سيتي لتنظيم المعارض والمؤتمرات خلال الفترة من 9 إلى 12 أكتوبر المقبل في الريجنسي، وبمشاركة نحو 35 شركة عقارية محلية وخليجية وعالمية.

وقال المدير التنفيذي في شركة كي بي آر العقارية حسين الأباصيري عن مشاركة الشركة في المعرض، إن المشركة ستكون لتقديم أفضل العروض العقارية الحصرية لديها، مؤكدا حرص الشركة على التواصل الدائم والمستمر مع عملائها في تقديم أفضل الخدمات والفرص العقارية المميزة

وأضاف «الشركة لديها العديد من المشاريع المميزة منها ما هو ملك للشركة ومنها ما هو تسويق حصري داخل دول مجلس التعاون الخليجي في كل من دولة تركيا وانجلترا، وأن الشركة سوف تطرح في المعرض العديد من المشروعات في تركيا وإنجلترا ومنها مشروعان في مدينة إسطنبول الأوروبية بمنطقة بهشا شهير.

ولفت إلى أن المشاريع تتميز بفخامة التشطيبات والتسليم الفوري وسهولة وارتياحيه بالأقساط، موضحا ان الشركة سوف تطرح بالمعرض أيضا مشروع فلل المروج وهو ملك للشركة بمنطقة يلوا الساحرة ويعد المشروع من افضل المشاريع بالمنطقة لما يضمه المجمع من مساحات مختلفة من الفلل ذات الخصوصية ولكل من الفلل حديقتها واطلالاتها المباشرة على البحر على الطراز العصري.

وأكد ان كل هذه الأمور توفر لجميع العملاء الراحة والخصوصية التي تناسب جميع الأذواق للعملاء مع اطلالات مباشرة على بحر مرمرة واطلالات مباشرة على إسطنبول ويتميز المشروع باحتوائه على جميع الخدمات التي تلبي راحة العميل ووجود خدمات فندقة داخل المشروع، مما يتيح للملاك الاستثمار الجيد داخل المشروع والحصول على اعلى نسبة ايجار في حالة رغبة عملائنا في ايجار وحداتهم واستثمارها والاستفادة من مدخولها السنوي.

وأشار الأباصيري إلى أن الشركة سوف تطرح أيضا مشروعين في وسط مدينة بورصة الساحرة ويمتاز المشروعان بوجود جميع الخدمات بهما ومول تجاري ضخم وإطلالات رائعة مع سهولة السداد.

وبين أن الشركة سوف تطرح مجموعة من المشاريع في المملكة المتحدة ومن أبرزها «مشاريعنا في مركز مدينة لندن وتعد من أفضل المشاريع داخل لندن لأسعارها التنافسية الهائلة ومشروع بوسط مدينة مانشستر ويقسم المشروع ما بين بيوت منفصلة وشقق سكنية واستثمارية مع توفير جميع الخدمات داخل المشروع، مما يلبي جميع متطلبات العميل وأيضا سوف تطرح الشركة مشروع سكني بمركز مدينة ليفربول التي تتمتع بالرفاهية والفخامة وخدماتها الفندقية وقربها من جميع الأماكن الحيوية سيرا على الاقدام».

وأضاف «الشركة سوف تقدم عروض ومفاجآت داخل المعرض لعملائها ومتمنيا ان تظل الشركة تلبي جميع احتياجات عملائها وان تكون دوما على قدر ثقة عملائها في تقديم الحلول العقارية الجيدة لهم.

وأكد رئيس مجلس الادارة في الشركة محمد ابراهيم المزيدي ان «المزيدي العالمية العقارية» تتميز بمشاريع متميزة تقدمها خلال فترة المعرض، ولاسيما مشاركتها الدائمة في المعرض وحصولها على أفضل نتائج من بيع نسب كبيرة من مشاريعها، اذ تعتبر المزيدي من ضمن الشركات الناجحة في التقديم أفضل وأميز المشاريع العقارية التي تناسب الشرائح كافة.

ولفت إلى نجاح الشركة في المملكة المتحدة بريطانيا خلال الوقت الراهن، لافتا إلى أن هذا النجاح جاء بسبب الخطط التي وضعتها الشركة والتي لم تؤثر على عقارات المملكة المتحدة بريطانيا.

وذكر المزيدي أنه تم انجاز نسبة كبيرة من مشاريع الإمارات، والسير قدما بالخطة المستقبلية لمشاريع الشركة هناك، لافتا إلى أن المشاريع العقارية في كل من بريطانيا والإمارات تحظى بإقبال كبير من قبل المستثمرين العقاريين الكويتيين، وكثرة توجه أغلب الشعب الكويتي لهذه الدول من حيث السياحة والاستثمار.