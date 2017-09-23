ارتفع الذهب من أدنى مستوياته في 4 أسابيع أمس الجمعة مع إقبال المستثمرين على شراء الأصول الآمنة وسط تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية.

زاد سعر الذهب أمس قرابة 0.4% ليصل لـ 1296.41 دولارا للأوقية بعدما بلغ أدنى مستوى له في أربعة أسابيع عند 1287.61 دولارا للأوقية في الجلسة السابقة.

إضافة الى ذلك اتجه المستثمرون الى الذهب كأحد الملاذات الاستثمارية الى جانب كونها آمنة في ظل ثبات الفائدة على الدولار الأميركي، حيث ثبت الفيدرالي الأميركي الفائدة الخميس الماضي دون تغيير وهو ما أعطى دفعة للمعدن الأصفر.