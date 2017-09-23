العبلاني: «أكاديمية الوطني» تهدف إلى إعداد قيادات مصرفية وطنية شابة بمؤهلات عالمية

استقبل بنك الكويت الوطني الدفعة الثامنة عشرة من الموظفين الجدد في برنامجه السنوي «أكاديمية الوطني» الذين اجتازوا بنجاح شروط ومعايير الاختيار لهذا البرنامج المكثف المعد خصوصا لحملة الشهادات الجامعية من الكوادر الكويتية الشابة التي تم اختيارها للعمل في البنك.

يأتي هذا البرنامج في اطار استراتيجية البنك الهادفة الى استقطاب وتوظيف الكفاءات الوطنية، وإلى تطوير وتأهيل الكوادر الوطنية من حديثي التخرج واستقطابهم للعمل في القطاع المصرفي وتهيئتهم لمستقبلهم الوظيفي في بنك الكويت الوطني.

ويمتد البرنامج التدريبي للأكاديمية لفترة أربعة أشهر ويشمل مختلف جوانب العمل المصرفي مثل: المبادئ المصرفية، إدارة المخاطر، عمل الفرق، تأكيد الذات، المحاسبة المالية، التسويق، التفاوض، الإقراض الاستهلاكي والتجاري هذا بالإضافة إلى التدريب العملي للمشاركين في مختلف أقسام البنك، وإشراك مدربين معتمدين عالميا لتمكين موظفي البنك من كسب المهارات المصرفية المتخصصة والاستفادة من الشراكة الاستراتيجية مع مختلف الجامعات الحكومية الخاصة في الكويت.

وكان في استقبال الموظفين الجدد قيادات البنك من مختلف القطاعات، في مقدمتهم مدير عام الموارد البشرية لمجموعة بنك الكويت الوطني عماد العبلاني، ونائب مدير عام في مجموعة الخدمات المصرفية للشركات أحمد بورسلي، ومساعد مدير عام في مجموعة تقنية المعلومات والعمليات محمد البلوشي، ومديرة ادارة الفروع المحلية غدير العوضي، ومدير ادارة المواهب والتدريب تدي نهرا.

وبهذه المناسبة، قال عماد العبلاني ان بنك الكويت الوطني يهدف من خلال برنامج الأكاديمية إلى إعداد قيادات مصرفية وطنية شابة بمؤهلات عالمية، حيث تم تصميمه وفق أعلى التقنيات التدريبية لتزويد المشاركين بالمهارات النظرية والعملية التي تغطي المجالات الأساسية المهمة في القطاع المصرفي، موضحا أن المشاركون سيتعرفون في البرنامج على العديد من المعلومات الخاصة بتاريخ البنك الوطني وقواعد السلوك والسياسات والإجراءات، والرؤية المؤسسية.

وأضاف العبلاني أن برنامج «أكاديمية الوطني» يعد الأول من نوعه على مستوى القطاع الخاص في الكويت في مجال التدريب والتأهيل للكوادر الوطنية الشابة لدى البنك، وذلك بهدف إعداد قيادات مصرفية وطنية ذات مؤهلات عالية في جميع التخصصات المصرفية المتطورة، وذلك لتلبية تطلعات البنك الرامية إلى الارتقاء المتواصل بالخدمات والنمو المضطرد للأنشطة والخطط التوسعية على المستويين المحلي والإقليمي.

وتعكس أكاديمية بنك الكويت الوطني رؤية البنك الذي يضع مبدأ التنمية المستدامة للموارد والكوادر البشرية في مقدمة أولوياته، بوصفه هدفا استراتيجيا ومسؤولية مشتركة بين الدولة ممثلة بأجهزتها المختلفة والقطاع الخاص، الذي ينبغي أن ينهض بمسؤولياته الوطنية ويزيد من مساهماته وجهوده في مجال توطين الوظائف وبناء طاقات قيادية جديدة عبر التدريب والتطوير المستمر لمهارات وقدرات الكوادر الوطنية الشابة.