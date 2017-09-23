ناجيا: برنامج الزيارة تضمن لمحة مبسطة للمهارات الأساسية للتوفير والادخار

احتفالا بالعام الدراسي الجديد، قام فريق من موظفي وحدة الاتصال المؤسسي في بنك الكويت الدولي بتنظيم زيارة ميدانية إلى روضة الإخلاص، وذلك ضمن سلسلة المبادرات التي يقوم بها البنك خلال موسم «العودة إلى المدارس» للتفاعل مع كل فعاليات ونشاطات المجتمع الكويتي.

من جانبه، قال مدير وحدة الاتصال المؤسسي في البنك، نواف ناجيا: «ان أسرة الدولي أرادت من هذه الزيارة تهنئة أبنائنا الطلبة ومشاركتهم البهجة بحلول العام الدراسي الجديد، وتشجيعهم على الاستزادة من العلم كونه الضمان الأكبر في صناعة مستقبل الكويت وتقدمها، متمنيا لجميع الطلاب في الكويت سنة دراسية زاخرة بالنجاح ومبشرة بمستقبل زاهر ملؤه التوفيق والنجاح».

وأوضح ان برنامج الزيارة تضمن تقديم لمحة مبسطة عن بعض المهارات الأساسية للتوفير والادخار، مما ساهم في إضافة معلومات مهمة وشائقة للطلبة عن الثقافة المالية، وذلك في إطار جهود البنك الرائدة والمتميزة في تعزيز الثقافة والوعي الاقتصادي لدى الأطفال والشباب في الكويت. كما تخلل الزيارة توزيع الهدايا على الطلبة في جو من السرور والبهجة.

وتندرج هذه الزيارة ضمن إطار برنامج بنك الكويت الدولي الرائد في مجال المسؤولية الاجتماعية، وحرصه على تقديم المبادرات الاجتماعية التي تساهم في تطوير وتنمية المجتمع الكويتي عبر جميع أطيافه، بالإضافة إلى الخطة الشاملة التي وضعها خلال السنوات الماضية، والرامية إلى ترسيخ الثقافة المالية ونشر الوعي الاقتصادي بين الجيل الصاعد من أبناء الكويت.