حلت دبي في المركز الـ 14 بين اعلى أسواق ايجارات المكاتب في العالم لتصبح أغلى سوق عربي للمكاتب في الربع الثاني من 2017 وخلت القائمة التي ضمت أغلى 44 مدينة من حيث ايجارات المكاتب على مستوى العالم من أي مدينة عربية.

ووصلت تكلفة إيجار المتر المربع الواحد سنويا بمكاتب مدينة دبي إلى 90 دولارا تقريبا فيما وصلت إلى 269.3 دولارا سنويا بمكاتب وسط مدينة هونغ كونغ والتي حصلت على المركز الأول بين الأغلى عالميا وبفارق كبير عن المركز الثاني بايجار وصلت قيمته للمتر المربع الواحد سنويا إلى 174 دولارا لمكاتب شارع بكين المالي في الصين.

وكانت شركة «CBRE» للخدمات العقارية قد أصدرت تصنيفها لأغلى أسواق المكاتب في العالم وكان المركز الأول على مستوى العالم من نصيب وسط مدينة هونغ كونغ، بينما جاء شارع بكين المالي في المركز الثاني، فيما احتلت منطقة غرب كولون في هونغ كونغ المركز الثالث، لتحصد هونغ كونغ مركزين في هذه القائمة.

كما جاء وسط حي مانهاتن بالولايات المتحدة الأمريكية في المركز الرابع، بعدما كان في المركز السادس العام الماضي.

اعتمدت الشركة في تصنيفها على رصد 121 سوقا حول العالم، ومن بين أغلى 50 سوقا للمكاتب وجدت 20 سوقا في آسيا والمحيط الهادئ، و18 سوقا في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، إضافة إلى 12 سوقا في أمريكا.