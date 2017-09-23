قال مصدر مطلع بقطاع النفط الليبي أمس الجمعة إن إنتاج ليبيا من الخام يبلغ نحو 900 ألف برميل يوميا، انخفاضا من نحو مليون برميل يوميا في الأشهر الأخيرة بحسب «رويترز».

وارتفع إنتاج ليبيا كثيرا على مدى السنة الأخيرة، لكنه تذبذب لأسباب من بينها إغلاقات ومعوقات للإنتاج في حقل الشرارة النفطي العملاق بالبلد العضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوپيك).

وتحاول «أوپيك» السيطرة على إنتاج بعض البلدان التي لم يضع الاتفاق حدا لمستويات الإنتاج التي يجب أن تلتزم بها وفي مقدمة تلك الدول كل من نيجيريا وليبيا فيما تتفق روسيا مع باقي المنتجين الرئيسيين بمنظمة أوپيك حول الخطوط العريضة من ضرورة خفض الإنتاج للحفاظ على مستويات سعرية جيدة.