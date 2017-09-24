البرنامج يقدم 4 جوائز ربع سنوية بقيمة 250 ألف دينار للرابح

أجرى البنك الأهلي المتحد في العشرين من شهر سبتمبر الجاري السحب الأسبوعي على جوائز الحصاد الإسلامي، وهو برنامج الجوائز الأول في الكويت المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية والذي يقدم أكبر قيمة جوائز لأكبر عدد من الفائزين، حيث يتيح لعملاء حساب الحصاد الإسلامي الدخول في السحب على 26 جائزة أسبوعية تتكون من جائزة كبرى بقيمة 25 ألف دينار، بالإضافة إلى 25 جائزة قيمة كل منها 1000 دينار، فضلا عن 4 جوائز ربع سنوية بقيمة 250 ألف دينار للرابح والذي يمكنه تحقيق حلم العمر بالسفر أو الدراسة في الخارج أو امتلاك المنزل والسيارة التي طالما حلم بها.

وبهذه المناسبة، أوضح البنك الأهلي المتحد اننا بهذا السحب نضيف إلى قائمة الفائزين بجوائز الحصاد الإسلامي 26 رابحا جديدا ليصل بذلك عدد العملاء الفائزين إلى أكثر من 1300 فائز سنويا، وقد أسفر السحب الأسبوعي عن حصول ناصر منصور القاروط على الجائزة الأسبوعية الكبرى بقيمة 25 ألف دينار، بالإضافة إلى حصول 25 فائزا على 1000 لكل رابح، وهم: فجر جمال العبدالهادي، ناصر مجيد الطبطبائي، محمد إبراهيم حسين، محمد عبدالرضا عبدالسلام، بدر منصور الصفار، لطيفة سيد إبراهيم، باقر أكبر عباس، نهلة رشاد، شاهيناز عبدالحسين فرحاني، عادل النوري، مني دقلان العازمي، بدر العيباني، مشاري عبدالله الدبوس، عبدالله أحمد الصقعبي، راما محمد عبدالحميد، فالح الشمري، عبدالله محمود، يعقزب يوسف الخضير، عزام عبدالسلام أحمد، نصرالله عبدالرحمن نصرالله، سلمان حسين غلوم، فاروق أمين محمد، محمد رضا عيسي، هشام عبدالحسين حسن، زهرة مكي محمد.



وتتلخص شروط الاستفادة من السحوبات على جوائز حساب الحصاد الإسلامي في فتح الحساب بقيمة 100 دينار، علما ان عملاء حساب الحصاد في الكويت والبحرين مؤهلون للمشاركة في سحوبات الحصاد على الجوائز طبقا لشروط وأحكام البرنامج.