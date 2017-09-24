أعلنت «طيران الجزيرة»، شركة النقل الجوي الكويتية الرائدة إقليميا ودوليا، عن أقوى عروضها هذا الموسم ويشمل خصما يصل إلى 50% على 100 ألف تذكرة، ويأتي هذه العرض الضخم ضمن أكبر حملاتها الترويجية منذ إنشائها عام 2004، ويهدف إلى توفير أعلى مستوى من الخدمة للعملاء.

ويبدأ العرض الاستثنائي اليوم لينتهي في منتصف ليل السبت الموافق 30 سبتمبر 2017.

وبهــــذه المناسبـــــــة أعرب الرئيس التنفيذي لطيران الجزيرة، روهيت راماشاندران عن فخره بإطلاق «طيران الجزيرة» لهذه الحملة الترويجية التي تقدم من خلالها أسعارا مخفضة لم توفرها للعملاء من قبل، مؤكدا أن الحملة تعكس موقع الشركة في صدارة قطاع خدمات النقل والطيران منخفض التكلفة للمسافرين في الكويت.

وتتراوح أسعار التذاكر بوجهة واحدة بين 17 و18 و29 و23 دينارا كويتيا، إلى وجهات مختلفة تضم البحرين ودبي والقاهرة وإسطنبول على التوالي، على أن تكون الرحلة من الكويت في أي وقت حتى شهر مارس 2018.

ويمكن للعملاء التمتع بهذا العرض الحصري عبر إجراء الحجوزات من خلال الموقع الإلكتروني الجديد (Jazeeraairways.com)، أو على تطبيق «طيران الجزيرة» الخاص بالهواتف الذكية، أو من خلال وكلاء السفر المنتشرين في الكويت. ودعت «طيران الجزيرة» المسافرين إلى الإسراع والاستفادة من هذه الفرصة الاستثنائية.