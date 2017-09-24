المبادرة ترجمة فعلية لإستراتيجية «زين» في مجال المسؤولية الاجتماعية والاستدامة

أعلنت شركة زين الكويت عن شراكة مجتمعية مع مستشفى السلام الدولي، والتي سيتعاون بموجبها الطرفان على المساهمة في تعزيز الوعي الصحي في المجتمع، وذلك من خلال مجموعة من الحملات الهادفة لنشر الثقافة الصحية بأحدث الوسائل والطرق للوقاية من الأمراض وتفاديها.

وذكرت الشركة في بيان صحافي أنه تم توقيع مذكرة التفاهم بحضور كل من المدير التنفيذي للعلاقات والاتصالات في زين الكويت وليد الخشتي، والرئيس التنفيذي لمستشفى السلام الدولي د. أيمن المطوع، بالإضافة إلى مجموعة من المسؤولين من الشركتين، حيث ستفتح المجال للتعاون بشكل دوري بين الطرفين للمساهمة في تحقيق أهدافهما الاستراتيجية المشتركة، والتي تتمثل في المساهمة في رفع مستوى الوعي الصحي في الكويت.

وقال المدير التنفيذي للعلاقات والاتصالات في زين الكويت وليد الخشتي في تعليقه: تأتي هذه الخطوة تحت مظلة استراتيجية زين للمسؤولية الاجتماعية والاستدامة، وذلك تجاه القطاع الصحي، والتي نهدف من خلالها إلى تعزيز التعاون المشترك مع مختلف الجهات الصحية الرائدة في الكويت، سواء الحكومية منها أو الخاصة، بهدف تعزيز الوعي الصحي لدى كافة الفئات العمرية في المجتمع.

وأضاف الخشتي: تجسد هذه الاتفاقية روح التعاون بين مؤسسات القطاع الخاص، وهي امتداد للعديد من الشراكات التي تستمر زين في عقدها مع مختلف الجهات في المجتمع بما يخدم أهدافها الاستراتيجية، وهي خطوة من الشركة لدعم الممارسة الصحيحة للوقاية من الأمراض وتفاديها.

وقال الرئيس التنفيذي لمستشفى السلام الدولي د.أيمن المطوع معلقا: إن الاتفاقية التي تم توقيعها بين مستشفى السلام الدولي وزين تتيح الفرصة للتعاون المشترك في نشر التوعية الصحية للوصول لأكبر شريحة من المجتمع الكويتي، ويأتي هذا التعاون ثقة بأن «زين» من الشركات الرائدة في تقديم الخدمات المستدامة والمبتكرة التي تخدم مجالات المسؤولية الاجتماعية، مما يعزز التواصل التوعوي بين المستشفى ومراجعيه وبينه وبين القاعدة الجماهيرية للحملات التوعوية.

وأضاف المطوع: ستعمل هذه الاتفاقية على ترسيخ دور المستشفى كمؤسسة طبية رائدة في الدور الاجتماعي، والدفع نحو المزيد من المبادرات التوعوية الهادفة بالتعاون مع المستثمر الرئيسي للمستشفى (بيت التمويل الكويتي)، وإيصال رسالتهما بصورة عصرية وأكثر تفاعلية.

وبينت زين أن الاتفاقية ستحدد أطر التعاون التي سيعمل من خلالها الطرفان على تحقيق أهدافهما الاستراتيجية في رفع التوعية الصحية، وذلك من خلال تنظيم الحملات التوعوية المشتركة، التي تضم حملات التواصل الاجتماعي، والحملات الموسمية كحملة التوعية بسرطان الثدي، والتعريف بالأمراض الأكثر شيوعا في المجتمع الكويتي وطرق تفاديها كمرض السكري وغيره من الأمراض، بالإضافة لتنظيم مجموعة من الفعاليات التوعوية الحصرية لموظفي زين بهدف زيــــادة الوعي الصحي لديهم.

وأشارت الشركة إلى أن تبنيها لمثل هذه المبادرات ما هو إلا ترجمة فعلية لاستراتيجيتها في مجال المسؤولية الاجتماعية والاستدامة وخاصة في القطاع الصحي، حيث قامت بتكثيف حملاتها في الآونة الأخيرة لنشر الثقافة الصحية في المجتمع بأحدث الوسائل والطرق للوقاية من مختلف الأمراض والتوعية بطرق تفاديها.