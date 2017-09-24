الخدمة توفر للعملاء فرصة تنويع استثماراتهم في الأسواق العالمية بطريقة تتسم بالراحة والشفافية والأمان

أعلن بنك الخليج عن إطلاق خدمة «وايز» الاستثمارية الجديدة، وهي خدمة استشارية لإدارة المحافظ لعملاء الخدمة المصرفية المميزة وإدارة الثروات، توفر الخدمة الجديدة للعملاء فرصة تنويع استثماراتهم في الأسواق العالمية بطريقة تضمن لهم الراحة والشفافية والأمان.

وتركز هذه الخدمة الجديدة المرخصة من قبل البنك المركزي وهيئة أسواق المال على كل من الأسهم والسندات، مع تطبيق نهج الاستثمار طويل الأجل في جميع أنحاء العالم، وبطريقة فعالة من حيث التكلفة. توفر خدمة «وايز» محافظ استثمارية متنوعة وفقا للأهداف الاستثمارية الخاصة بكل عميل، وفترة الاستثمار، والمخاطر ذات الصلة، وذلك بالشراكة مع المؤسسات المالية العالمية.

وفي تعليقه على الخدمة الجديدة، قال مشاري شهاب، مساعد مدير عام الخدمة المصرفية المميزة وإدارة الثروات لدى بنك الخليج: لقد جاءت خدمة «وايز» الاستثمارية الجديدة نتيجة لأبحاث مكثفة تتعلق باحتياجات عملاء الخدمة المصرفية المميزة وإدارة الثروات لدى بنك الخليج، وهي خدمة تعد الأولى من نوعها في الكويت، إذ تمنح عملاء الخدمات المصرفية المميزة إمكانية الاطلاع على الفرص الاستثمارية حول العالم من خلال شريك مصرفي جدير بالثقة ومدير العلاقات المختص لخدمتهم. سوف نتمكن من خلال خدمة «وايز» من تقديم عوائد وتقليل المخاطر من خلال الاستثمار طويل الأجل في محافظ عالمية متنوعة تعكس أداء مؤشرات السوق بأقل تكلفة.

وفي معرض حديثه عن خصائص خدمة «وايز» والمميزات التي تمنحها للعملاء، قال طارق الصالح، مساعد مدير عام إدارة الاستثمار في بنك الخليج: لقد استطاع بنك الخليج تبسيط عملية الاستثمار من خلال تحديد المخاطر الخاصة بالعمليات الاستثمارية والأهداف الاستثمارية لكل عميل وتقديم سيناريوهات استثمارية مخصصة وتقديم المحفظة الأفضل. وتشمل محفظة «وايز» ما يقارب من الـ 5000 من الأوراق المالية والشركات، الأمر الذي يساعدنا على تقديم خيارات متعددة لعملائنا تناسب احتياجاتهم وتطلعاتهم الاستثمارية حول العالم. وخلال مرحلة اتمام العملية الاستثمارية وطوال مدتها سيتولى بنك الخليج متابعة التطورات الخاصة بالمحفظة. وتمنح خدمة «وايز» العملاء إمكانية الاطلاع على المحفظة الاستثمارية في أي وقت وفي أي مكان من خلال الخدمات المصرفية الالكترونية أو تطبيق الهواتف الذكية بشكل يتسم بالسهولة والأمان، وبدون تكلفة، أما بالنسبة لرسوم إدارة المحفظة فهي تدفع سنويا.

وتتيح خدمة وايز الاستثمارية للعملاء الاختيار من مجموعة من المحافظ وفق الهدف الاستثماري للعملاء وبما يناسب قدرة العملاء على تحمل المخاطر. كما يمكن للعملاء الاطلاع على أداء هذه المحافظ في الفترات السابقة لمساعدتهم في اختيار الاستثمار المناسب. تتكون المحافظ الاستثمارية من الصناديق المتداولة في الأسواق (Exchange Traded Funds) من خلال أبرز شركات الاستثمار العالمية. عملة المحافظ الاستثمارية هي الدولار الأميركي وتوزع الأرباح أو تتم اعادة استثمارها وفق رغبة العميل. تم تصميم المحافظ لتكون محدودة الضرائب وتوفر السيولة الكافية بحيث يمكن للعملاء التخارج في أي وقت أخذا بعين الاعتبار بأن طبيعة الاستثمار هو على المدى البعيد.