العبدالرزاق: الخدمات المصرفية الإلكترونية أصبحت تلبي العديد من متطلبات العميل

احتفل البنك التجاري بتخريج دفعة جديدة من موظفي الخدمات المصرفية المقدمة للأفراد عبر القنوات الإلكترونية للبنك، وكذلك مركز الاتصال بعد أن أتموا تدريبهم بنجاح في أكاديمية التجاري بفرع الفيحاء.



وبهذه المناسبة، تقدمت منى العبدالرزاق مدير عام إدارة الموارد البشرية، بالتهنئة للمتدربين الذين أتموا تدريبهم بنجاح في مجال خدمة العملاء هاتفيا والكترونيا، مشيرة إلى أهمية التدريب والتطوير الوظيفي بالنسبة لموظفي التجاري بشكل عام وفي مجال خدمة العملاء بشكل خاص، مبينة أنه مع تقدم النواحي التكنولوجية المرتبطة بالأعمال المصرفية، أصبحت الخدمات المصرفية المقدمة عبر الإنترنت والقنوات الإلكترونية وكذلك مراكز الاتصال في البنوك توفر العديد من الخدمات المصرفية المهمة لقطاع عريض من العملاء على مدار الساعة بما يمكن العملاء من إدارة حساباتهم بكل سهولة ويسر في كل الأوقات. وتابعت العبدالرزاق أن الخدمات المصرفية المقدمة إلكترونيا أو عن طريق مركز الاتصال تلبي العديد من متطلبات العميل ومنها، على سبيل المثال لا الحصر، إمكانية إيقاف البطاقة المصرفية والإبلاغ عن البطاقة المفقودة والحصول على معلومات عن المنتجات والخدمات التي يوفرها التجاري وكذلك أحدث العروض التسويقية والحملات الترويجية التي يطرحها البنك، وهو الأمر الذي يدفع البنك إلى الاستمرار في تنظيم مثل هذه البرامج والدورات التدريبية لموظفيه بما يمكنهم من تلبية متطلبات العملاء ومساعدتهم على إنجاز معاملاتهم المصرفية إلكترونيا أو هاتفيا.

واختتمت العبدالرزاق مؤكدة حرص البنك التجاري الدائم على صقل خبرات موظفيه واطلاعهم على أحدث النظم التكنولوجية المتبعة في خدمة العملاء، بما يساهم تنمية قدراتهم على التميز والإبداع إيمانا من التجاري بأهمية تأهيل الشباب الكويتي للعمل في القطاع الخاص بصفة عامة والقطاع المصرفي والبنك التجاري بشكل خاص، مشيدة في الوقت ذاته بجهود إدارة البنك في الاستثمار في الكوادر الوطنية وزيادة نسبة الموظفين الكويتيين بالبنك. بدورهم، أعرب المتدربون عن سعادتهم بالتدريب الذي حصلوا عليه في أكاديمية التجاري، مشيدين بأساليب التدريب المتطورة التي ساهمت بشكل كبير في صقل مهاراتهم في مجال خدمة العملاء.