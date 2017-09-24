أعلنت شركة هومز العقارية معن شاركتها في معرض العقارات الكويتية والدولية والذي تنظمه شركة إكسبو سيتي لتنظيم المعارض والمؤتمرات خلال الفترة من 9 إلى 12 أكتوبر في فندق الريجنسي- البدع.

وقال المدير العام في الشركة حاتم يوسف إن الشركة ستطرح أ حد مشاريعها وهو مشروع «درة السلطانة»، والذي يعتبر المشروع الأول من نوعه في المدينة المنورة، وهو الثالث لـ «هومز العقارية» في المملكة العربية السعودية، وذلك في إطار الاستراتيجية التي تعمل بها الشركة والتي تتركز على التوسع باستثماراتها في الأسواق العربية والأوروبية على التوازي في تسويق مشروعات مملوكة للشركة.

وتابع: مشروع «درة السلطانة» يتيح للراغبين في التملك في المدينة المنورة لمدة 99 عاما ومجاورة للحرم النبوي الشريف وبتسهيلات في السداد وهو عبارة عن مجمع سكني مغلق ومداخل رئيسية مؤمنة بكاميرات مراقبة على مدار الساعة.

وذكر يوسف ان أهم ما يميز المشروع قربه من الحرم النبوي وسهولة الوصول إليه في اي وقت، إضافة إلى موقعه المتميز، حيث يطل على شارع سلطانة السياحي الذي يشتهر بمراكزه التجارية ومطاعمه العالمية. بالإضافة الى شبكة المواصلات المحيطة والمعالم الحيوية بالمشروع تجعل منه موقعا فريدا يسهل الوصول له ومنه لأي وجهة تريدها هذا بالإضافة أن المنطقة تقع ضمن خطة تطويرية، حيث المسجد النبوي الشريف ومسجد القبلتين والجامعة الإسلامية وجامعة طيبة. ومن جهته، ذكر يوسف ان مشروع «درة السلطانة» جاهز للتسليم وهو مكتمل المرافق والخدمات، أما عن مساحات الوحدات فتتراوح من استديوهات 35م2 ذات الغرفة الواحدة حتى وحدات 275م2 ذات الخمس غرف.