تظاهر الآلاف من العمال في ألمانيا احتجاجا على اندماج شركتين بقطاع صناعة الصلب، ما قد يتسبب في خسارة 4000 وظيفة.



ووصل عدد المتظاهرين في غرب ألمانيا نحو 7 آلاف من العمال احتجاجا على عملية اندماج مزمع بين شركة «تيسنكروب» الألمانية وشركة «تاتا ستيل» الهندية في كيان أوروبي لصناعة الصلب، الأمر الذي قد يؤدي إلى إنهاء عمل 4 آلاف شخص، بحسب محطة «بلومبرج». واتهم رئيس اتحاد العمال في ألمانيا «راينر هوفمان» إدارة شركة «تيسنكروب» بعدم مراعاة مصالح الموظفين. في حين ذكر وزير العمل الألماني «أندريا ناهلز» أن الخطوة تأتي في وقت «مستقبل صناعة الصلب في ألمانيا معرض للخطر».