«بيتك» أكثر الأسهم التي استحوذت على زيادة الاستثمار بعدد 21 صندوقاً

تباين التوجه الاستثماري تجاه «أجيليتي» و7 صناديق تخفض استثماراتها بالسهم

محمود صبحي

وكأن مديري الاستثمار اجتمعوا معا ليحددوا استراتيجية متفق عليها لتوجههم الاستثماري خلال الشهر الماضي بعد الإعلان عن توقعات بترقي البورصة الكويتية لمؤشر فوتسي للأسواق الناشئة، والمنتظر أن يتم الاعلان عنه مساء الجمعة المقبل، حيث كان التحرك سريعا وبقوة نحو الدخول بالشراء على الأسهم القيادية المرشحة لتلقي أكبر سيولة من الاستثمارات الاجنبية المتوقع تدفقها بعد الترقية، اتجهت السيولة المتاحة والناجمة عن تخفيف المراكز في باقي الأسهم للتركيز على أسهم «وطني» و«بيتك» و«زين».



رصدت وحدة الأبحاث الاقتصادية بجريدة «الأنباء» العديد من النتائج التي تظهرها بيانات أكبر 5 أسهم تستثمر فيها الصناديق التي تديرها شركات الاستثمار المتنوعة والتي يصل عددها إلى 30 صندوقا تستثمر بالأسهم المحلية والخليجية، وأبرز تلك النقاط التي توضح استراتيجية مديري الاستثمار خلال شهر أغسطس الماضي وبعد الإعلان عن احتمالات الترقية القوية:«وطني».. زخم شرائيزاد 14 صندوقا استثماريا وبنسبة كبيرة من تركزها الاستثماري في أسهم بنك «وطني» وتصدر الصناديق التي زادت استثماراتها «الرؤية» الذي تديره شركة الكويت والشرق الأوسط للاستثمار المالي ليمثل 11.5% من أصول الصندوق بنهاية الشهر الماضي مقارنة بـ 6.4% في يوليو، تلاه صندوق المركز للاستثمار والتطوير الذي يديره المركز المالي لتمثل اسهم البنك نحو 14% من أصول الصندوق وحدها.



وكان الاستثناء الوحيد لصندوق كامكو الاستثماري الذي تراجعت استثماراته بأسهم البنك لتمثل 11.4% من إجمالي أصوله بنهاية أغسطس مقارنة بـ 14.4% في يوليو.«بيتك».. تحول كبيرشهد أداء مديري الاستثمار تحولاً ليس في وجهة الاستثمار من البيع والتحفظ في يوليو إلى الشراء في أغسطس، ولكن زخم الشراء كان كبيرا حيث جاء سهم البنك ضمن ترشيحات الأسهم المستفيدة من الترقي اضافة الى زيادة احتمال اندماج البنك مع الاهلي المتحد البحريني قريبا.رفع 21 صندوقا استثماراتها بأسهم البنك من أصل 23 صندوقا يظهر البنك كواحد من اكبر 5 استثمارات لديها بصدارة صندوق الهدي الاسلامي الذي تديره شركة المال للاستثمار ليمثل وحده 14% من أصول الصندوق يليه صندوق تديره شركة الساحل للتنمية والاستثمار ليمثل 10.6% من أصول الصندوق.واصل صندوق كامكو الاستثماري مخالفته توجه الصناديق كما في وطني ليخفض من استثماره بأسهم بيتك خلال أغسطس ليمثل 7.38% من أصول الصندوق بنهاية أغسطس مقارنة بنحو 8% في يوليو، كذلك خفض صندوق تديره وفرة للاستثمار الدولي بنسبة طفيفة استثماره بأسهم البنك، مخالفين التوجه العام الشرائي بقوة.«زين.. ترقي وأكثر»لم يكن توقع هيرميس استقبال سهم زين 109 ملايين دولار استثمارات أجنبية في حال الترقي لمؤشر فوتسي للاسواق الناشئة العامل الوحيد في اقبال مديري الاستثمار عليه خلال أغسطس، انما شهد الشهر الماضي انهاء «زين» لأكثر ملفاتها تعقيدا ببيع أسهم الخزينة التي تمثل 10% من إجمالي اسهم الشركة لشركة عمانتل.



رفع 13 صندوقا استثماريا من قيمة استثماراتها بسهم زين فيما دخل السهم قائمة أكبر ملكيات صندوق الوسم الذي تديره الكويتية للتمويل والاستثمار خلال الشهر الماضي.بعد تخفيف استثماراته في كل من «وطني» و«بيتك» تصدر صندوق كامكو الاستثماري قائمة الصناديق التي زادت استثماراتها بسهم زين ليمثل وحده 11.91% من أصول الصندوق بنهاية اغسطس مقارنة بـ 7.39% من أصول الصندوق نهاية يوليو.



وخالف صندوق وفرة باقي الصناديق متجها لتخفيف تركزه بأسهم زين لتمثل 7.15% من أصول الصندوق، إلا أن صندوق فجر الاسلامي الذي يديره نفس مدير الاستثمار زاد تركزه بأسهم زين.«أجيليتي» و«المباني».. غياب أثر الترقيلم يكن للترقي أثر كبير على التوجه الاستثماري لسهمين تشغيليين ضمن القائمة المتوقع ان تستفيد من تدفق الاستثمار الأجنبي في حال الترقي وهما «أجيليتي» و«المباني» حيث لم يتغير الحال كثيرا بالنسبة لأسهم «أجيليتي» حيث تباين أداء مديري الاستثمار خلال أغسطس حيال السهم فزاد 3 مديرين من استثماراتهم بالسهم فيما خفض 3 آخرين في المقابل من استثماراتهم.أما سهم «المباني» فقد واجه عاصفة حمراء من تخفيف المراكز الاستثمارية وهو السهم الذي توقعت هيرميس ان يتدفق اليه قرابة 38 مليون دينار استثمارات أجنبية في حالة الترقي لمؤشر فوتسي للأسواق الناشئة، حيث خفض 4 مديري استثمار من استثمارهم بأسهم الشركة ولم يرفع أي من المديرين استثماراتهم لتتجه السيولة للقياديات «وطني» و«بيتك» و«زين» على حساب قياديات أخرى.

فشل في تخطي المؤشرات الوزنية

نما متوسط أداء 28 صندوقا تستثمر في الاسهم الكويتية خلال شهر أغسطس الماضي بنسبة 3.6% وهو ما يقل عن أداء المؤشرات الوزنية كويت 15 الذي ارتفع 4.3% خلال نفس الفترة والمؤشر الوزني الذي صعد 4.11% خلال الشهر الماضي. تصدرت صناديق برقان للأسهم ووفرة للأسهم والساحل الاستثماري وصندوقا ثروة الاستثماري والإسلامي الارتفاعات بنسب تفوق 5% خلال اغسطس مقارنة بإغلاق سعر وحدة الصناديق في يوليو فيما لم يشهد أي صندوق انخفاضا بأسعار وحداته.