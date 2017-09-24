أعلنت نقابة نفط الكويت رفضها القاطع لممارسات مؤسسة البترول الكويتية وقراراتها التعسفية التي تخالف القوانين وتضر بمصالح العمال .

وقال امين سر نقابة العاملين بشركة نفط الكويت د. عادل الفضل في تصريح صحفي ان تطبيق نظام جديد خاص بالإجازات المرضية بطريقة تعسفية يؤدي الى خلل في العمل ويثبت ان متخذي القرارات داخل المؤسسة يتعمدون البحث عن قرارات تصادمية تدفع العمال للغضب ومن ثم اتخاذ قرارات لا يمكن للمؤسسة تحمل تبعاتها .

وشدد على ان مؤسسة البترول وخلال السنوات الاخيرة دأبت بتطبيق قرارات مخالفة لقوانين العمل في القطاعي الاهلي والنفطي وهو ما وضح جليا في الأحكام القضائية العادلة التي أنصفت العمال واثبتت ان المؤسسة تخالف القانون في كثير من قراراتها الادارية .

ولفت الفضل الى ان نظام الاجازات المرضية الجديد الذي تسعى المؤسسة لتطبيقه سيضر بالعمال بشكل رئيسي ويفتح الباب امام تطبيق جزاءات جزافية على العمال وهو ما يعني بداية احتقان جديد داخل القطاع النفطي وخاصة عمال شركة نفط الكويت .

ودعا الفضل الى ضرورة التزام مؤسسة البترول باللوائح المنظمة للإجازات المرضية السارية حاليا والتي تمنح بموافقة وزارة الصحة وهي المعنية بإعطاء الاجازات المرضية دون اي سلطة من وزارات او هيئات الدولة المختلفة لأنها تتعلق بحالة الموظف الصحية اولا واخيرا .

وذكر الفضل بان عددا من قرارات قيادي مؤسسة البترول الفاشلة والتعسفية كانت السبب الرئيسي الذي دفع العمال لتنفيذ اكبر اضراب في تاريخ البلاد حيث احتشد الاف العمال معبرين عن غضبهم الشديد ورفضهم لتلك القرارات غير المدروسة .

وختم د. الفضل تصريحاته بالتأكيد على ان نقابة نفط الكويت تبدي حرصها الشديد دائما علي مصلحة العمل والانضباط ودفع العمال لتحقيق المزيد من الانتاج لصالح تقدم الشركة وهو ما يَصْب في خدمة وطننا الحبيب ولكنها لن تسمح أبدا باي تعسف ضد العمال وستتصدى لذلك بكل الوسائل النقابية والقانونية المشروعة .