ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 19 سنتا ليبلغ 53.50 دولارا بزيادة نسبتها 0.3%، وفقا للسعر المعلن أمس من مؤسسة البترول الكويتية.

وفي الأسواق العالمية، ارتفعت أسعار النفط نهاية تداولات الأسبوع عقب انتهاء اجتماع منظمة أوپيك مع المنتجين المستقلين في فيينا بشأن تمديد اتفاق خفض الإنتاج الذي أسفر عن الانتظار حتى يناير المقبل لتحديد وضع السوق.

وارتفع سعر برميل نفط خام القياس العالمي مزيج برنت 43 سنتا ليصل عند التسوية إلى مستوى 56.86 دولارا، كما ارتفع سعر برميل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 11 سنتا ليصل إلى مستوى 50.66 دولارا للبرميل.