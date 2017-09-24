أعلن بنك الكويت الدولي مؤخرا عن حصوله على موافقة بنك الكويت المركزي على تعيين أجاي توماس في منصب مدير عام إدارة الرقابة المالية والتخطيط، بعد أن كان يشغل سابقا منصب مدير أول والمدير العام بالوكالة لإدارة الرقابة المالية والتخطيط.

توماس محاسب ومدقق نظم معلومات معتمد، وهو يتمتع بما يقارب الـ 20 عاما من الخبرة في مجال التدقيق المالي، فضلا عن توليه العديد من المهام في مختلف المجالات.

وفي تصريحه، أشاد الدولي بقدرات توماس المهنية وخبرته الواسعة، مؤكدا أن تعيينه في هذه الوظيفة جاء تقديرا لأدائه المتميز وجهوده المخلصة منذ انضمامه إلى الإدارة في البنك عام 2014.

ومن المقرر أن يتولى توماس في منصبه الجديد قيادة أنشطة الرقابة المالية والتخطيط، والإشراف على مراجعة كل التقارير المالية والتحليلات ومن ثم تقديمها إلى الرئيس التنفيذي بالوكالة، إلى جانب كونه عضوا بارزا في مختلف اللجان التنفيذية في البنك.

وقد استهل توماس مشواره المهني قبل انضمامه إلى الدولي بأكثر من 10 سنوات أمضاها في العمل مع برايس ووتر هاوس كوبرز وديلويت آند توش في الكويت، حيث عمل في مجالات التدقيق المالي والخدمات الاستشارية، إلى جانب عمله في بعض المؤسسات في دولة البحرين والهند. وهو حاصل على شهادة الماجستير في الإدارة المالية بالإضافة إلى شهادة البكالوريوس.

كما أشار الدولي إلى أن توماس يعتبر واحدا من القياديين الذين يفتخر بهم بنك الكويت الدولي لما يتمتعون به من خبرة وكفاءة عالية المستوى، مؤكدا أن تعيينه جاء تطبيقا لاستراتيجية البنك الهادفة إلى التعاقب الوظيفي من خلال الاستثمار بقدرات ومواهب الموظفين والارتقاء بخبراتهم وتأهيلهم لشغل المناصب الإدارية العليا، هذا إلى جانب استقطاب أفضل الخبرات والكفاءات في القطاع المصرفي، سعيا الى تعزيز مكانة الدولي كمؤسسة مصرفية إسلامية رائدة.