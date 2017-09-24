اظهرت ارقام صادرة عن بنك الكويت المركزي اليوم انخفاض عرض النقد بمفهومه الواسع (ن2) بمقدار 5ر1 في المئة يوليو الماضي مقارنة بشهر يونيو مسجلا 9ر35 مليار دينار (نحو 117 مليار دولار امريكي).



وقالت ادارة البحوث الاقتصادية التابعة للبنك المركزي ان ودائع القطاع الخاص لدى البنوك المحلية بالدينار الكويتي انخفضت في يوليو الماضي بنسبة 2ر0 في المئة الى 32 مليار دينار (نحو 6ر104 مليار دولار).



واضافت ان الودائع بالعملات الاجنبية انخفضت بنسبة سبعة في المئة لتسجل 2ر2 مليار دينار (نحو 7 مليارات دولار) ليصبح اجمالي ودائع القطاع الخاص 34 مليار دينار (نحو 5ر114 مليار دولار).

وذكرت ان اجمالي ارصدة مطالب البنوك المحلية على البنك المركزي بالدينار المتمثل بسندات (المركزي) والتورق ارتفعت في يوليو الماضي بنسبة 9ر1 في المئة لتبلغ ثلاث مليارات دينار (نحو 8ر9 مليار دولار) في حين انخفض اجمالي موجودات البنوك المحلية بنسبة 5ر0 في المئة لتسجل 2ر62 مليار دينار (نحو 5ر202 مليار دولار).

واوضحت الجداول ان صافي الموجودات الاجنبية لدى البنوك المحلية انخفض بنسبة 8ر0 في المئة في يوليو ليبلغ 5ر7 مليارات دينار (نحو 5ر24 مليار دولار) في حين قفزت ودائع لاجل لدى (المركزي) بنسبة 8ر19 في المئة في الشهر ذاته ليصل لنحو 815 مليون دينار (نحو 6ر2 مليار دولار).

وأفادت ان ارصدة التسهيلات الائتمانية النقدية المستخدمة للمقيمين (حجم الائتمان المصرفي الممنوح) انخفضت بمقدار 4ر0 في المئة عن مستواها المسجل في يونيو الماضي لتبلغ 35 مليار دينار (نحو 114 مليار دولار) في حين استقر متوسط اسعار الفائدة على سندات الخزينة مدة عام واحد عند 2 في المئة.

واضافت ان تمويل الواردات الكويتية قفز في يوليو الماضي بنسبة 5ر19 في المئة ليبلغ 5ر301 مليون دينار ( نحو 986 مليون دولار) في حين انخفض متوسط سعر صرف الدولار الامريكي مقابل الدينار لشهر يوليو بنسبة 2.0 في المئة عن يونيو مسجلا 7ر302 فلس لكل دولار.

واشارت الى ان اجمالي قيمة الموجودات في (المركزي) انخفض 1ر3 في المئة يوليو الماضي لنحو 2ر9 مليار دينار (نحو 30 مليار دولار) في حين انخفض صافي الموجودات الاجنبية بنسبة 9ر2 في المئة ليسجل 9 مليار دينار (نحو 4ر29 مليار دولار).

يذكر ان عرض النقد مصطلح يستخدم للتعبير عن كمية وحجم النقود التي يتم تداولها في الاقتصاد ويقسم الى نوعين رئيسيين عرض النقود بمعناه الضيق وعرض النقود بمعناه الموسع.

ويقصد بعرض النقود بمعناه الضيق حجم النقد للعمليات الجارية ويشمل العملات الورقية والمعدنية التي يتداولها الاشخاص في تعاملاتهم اليومية والنقود المحتفظة في البنوك على شكل حسابات جارية او ودائع تحت الطلب.

ويشمل عرض النقد بمفهومه الواسع اضافة الى النقود الجارية حسابات ودائع الاجل وحسابات التوفير.