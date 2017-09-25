أعلن بنك برقان عن أسماء الفائزين في السحوبات اليومية على حساب يومي، حيث فاز كل من: سعد محمد اسحق الهاجري، كاتبجي والا سلمى سيفالدين، رائد شعبان زقوت، صبيحه حميد محمد الدليمي، بجائزة نقدية بقيمة 5 آلاف دينار لكل واحد منهم. وبالإضافة الى السحب اليومي، حيث يوفر بنك برقان سحبا ربع سنوي لحساب «يومي» للفوز بجائزة نقدية بقيمة 125 ألف دينار، وللتأهل للسحوبات الربع سنوية يتعين على العملاء أن لا يقل رصيدهم عن 500 دينار لمدة شهرين كاملين قبل تاريخ السحب، كما أن كل 10 دنانير تمثل فرصة واحدة لدخول السحب. وإذا كان رصيد الحساب 500 دينار وما فوق، سيكون صاحب الحساب مؤهلا للدخول في كل من السحوبات اليومية والربع سنوية.