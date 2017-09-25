«هواوي» ملتزمة بتحويل هواتفها من مجرد هواتف ذكية إلى هواتف محمولة فائقة الذكاء

عقدت «مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين» فعالية إعلامية في إمارة دبي لمناقشة مستقبل الابتكار في منطقة الشرق الأوسط. وتأتي هذه الفعالية إثر نجاح معرض برلين للإلكترونيات الاستهلاكية «إيفا برلين 2017» الذي أقيم في برلين بتاريخ 1 سبتمبر، حيث أدار الفعالية كل من جلوري شيونج الرئيسة التنفيذية للتسويق لدى «مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين»، وجين جياو رئيس «مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين» في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، وسلطت الفعالية الضوء على الابتكارات الرئيسية التي تطورها هواوي في قطاع الهواتف الذكية الاستهلاكية على المستويين الإقليمي والعالمي وعلى طموح «هواوي» في الارتقاء لمكانة العلامة الأشهر في مجال التكنولوجيا.

وتعتبر هواوي ثالث أكبر العلامات التجارية للهواتف الذكية حول العالم وشركة رائدة في مجال الابتكارات الخاصة بقطاع الهواتف الذكية.

وفي الآونة الأخيرة، فتحت العلامة الباب واسعا أمام انطلاق حقبة جديدة للابتكار في مجال الهواتف المحمولة، كاشفة النقاب عن رؤيتها لمستقبل الذكاء الصنعي مع إطلاق شريحة المعالج الجديد «كيرين 970»، ومع الخطوات المستمرة المبذولة في سبيل إطلاق الابتكارات الرائدة، تعمل هــواوي على توظيف تكنولوجيا الذكاء الصنعي لتحسين تجربة المستهلكين.

وبهذه المناسبة، قالت جلوري شيونج، الرئيسة التنفيذية للتسويق لدى «مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين»: يمكننا أن نلمس إمكانات هائلة في أسواق الشرق الأوسط ويسرنا للغاية أن نقوم بدعم أجندة المنطقة الهادفة لتعزيز الابتكار. وعلى الصعيد العالمي، تعتبر هواوي أكبر المستثمرين في مجال الأبحاث والتطوير كما أننا نركز على جمع أفضل الموارد الفكرية لتعزيز قدرتنا على الابتكار. ويتمحور هذا الأمر حول ضمان استمرارنا بتقديم ابتكارات ذكية لتعزيز تجارب الهاتف المحمول لدى العملاء وتخطي تطلعاتهم في هذا السياق.

ونتطلع قدما لأن نكون جزءا من أجندة الابتكار في المنطقة وأن نواصل ريادتنا من خلال تقديم ابتكارات وتقنيات رائدة في القطاع الرقمي المتطور بصورة متسارعة في منطقة الشرق الأوسط.

وأكدت شيونج التزام هواوي بدعم وتعزيز الابتكار والتعاون مع أبرز الشركاء لتحسين تجربة العملاء، فضلا عن حصة «هواوي» السوقية المتنامية.

بدوره، سلط كليمنت وونج، رئيس قسم تسويق المنتجات العالمي لدى «مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين»، الضوء على رؤية الشركة لأقصى التطورات القادمة في قطاع الهواتف المحمولة، فضلا عن تقديم شريحة المعالجة الأحدث «كيرين 970» والقائمة على تكنولوجيا الذكاء الصنعي.

ومن خلال الجمع بين قوة السحابة وسرعة واستجابة عمليات المعالجة التي توفرها تكنولوجيا الذكاء الصنعي، أكدت «هواوي» أنها ستكشف النقاب عن سلسلة هواتف «ميت 10» المزودة بشريحة المعالجة «كيرين 970» خلال فعالية خاصة تستضيفها مدينة ميونيخ الألمانية يوم 16 أكتوبر.

وقال وونج: تلتزم «هواوي» بتحويل هواتفها من مجرد هواتف ذكية إلى هواتف محمولة فائقة الذكاء من خلال بناء قدرات متكاملة تدعم التطوير المنسق لشرائح المعالجة والأجهزة والسحابة. ويتمثل الهدف الأسمى للشركة بتوفير تجربة مستخدم أفضل بكثير. وتعتبر شريحة المعالجة «كيرين 970» الأولى ضمن سلسلة من التطورات الجديدة التي ستوفر مزايا الذكاء الصنعي في أجهزتنا وتجعلها غير خاضعة لأطر المنافسة.

وبعد ذلك، قام جين جياو، رئيس «مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين» في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، بتقديم عرض تقديمي متعمق ركز من خلاله على دور «هواوي» المتنامي في جميع أنحاء المنطقة.